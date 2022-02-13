الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صيانة وإصلاح 30 كشافًا وتركيب 10 جدد فى نطاق الشوارع الرئيسية بطنطا

الشوارع الرئيسية
الشوارع الرئيسية بطنطا

نفذ حى اول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الاحد، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع التابعة للحى.

وأشرف على الحملة عادل داود رئيس حى اولطنطا، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 30 كشافًا وتركيب 10 كشافات جديدة فى نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية التابعة للحى، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

صيانة وإصلاح شهيد كشاف وتركيب قانون كشافات جديدة نطاق الشوارع الرئيسية

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وائل لطفي

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