أستراليا تجلى آخر الموظفين من سفارتها فى كييف

أعطت أستراليا توجيهاتها لإجلاء جميع موظفي سفارتها المتبقين في كييف، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأحد، فيما تواصل روسيا حشد قواتها على حدودها مع أوكرانيا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، يأتي قرار الإجلاء هذا في أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا، وإثر مساع دبلوماسية مكثفة السبت فشلت في تخفيف التوتر الإقليمي.



وتصاعد التوتر بعد تحذير واشنطن من غزو روسي شامل لأوكرانيا قد يبدأ "في أي يوم"، في حين بدأت روسيا أكبر مناوراتها البحرية منذ سنوات في البحر الأسود.



وقال موريسون إن أستراليا ستحول عملياتها إلى لافيف، وهي مدينة قريبة من حدود أوكرانيا مع بولندا.



وأضاف "الوضع، كما تسمعون جميعا، يتدهور ويصل إلى مرحلة خطرة جدا".



وندد رئيس الوزراء الأسترالي بـ"الأفعال الاستبدادية الأحادية لروسيا"، منتقدا الصين "لالتزامها الصمت المخيف حيال حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية".



من جهتها كررت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين دعوة الأستراليين إلى مغادرة أوكرانيا فورا، محذرة من أن "الظروف الأمنية قد تتغير في وقت قصير".

و علي صعيد آخر ، سجلت أستراليا 31 ألفا و250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 57 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في أستراليا كانت يوم 12 يناير 2022، بواقع 175 ألفا و271 إصابة، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 28 يناير 2022، بواقع 155 وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليوني و854 ألفا و123 إصابة، والوفيات إلى 4479 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضا أنه تم إعطاء أكثر من 52 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أستراليا حتى الآن. وتلقى 20 مليونا و326 ألفا و872 من السكان تطعيما كاملا حتى الآن، بواقع 14ر80 %.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.