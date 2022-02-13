تونس: 3080 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 3 آلاف و80 شخصا بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 21 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم الأحد - أنه تم إجراء 11 ألفا و908 تحاليل مخبرية؛ لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 25.86%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 6 آلاف و71 شخصا؛ ليصل أجمالي المتعافين 881 ألفا و205 أشخاص.



وأضافت أن إجمالي الوفيات بلغ - حتى الآن - 27 ألفا و65 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 964 ألفا و957 شخصا، منذ ظهور أول إصابة بكورونا، خلال شهر مارس من 2020.



وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1478 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 268 حالة، و57 حالة، على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.