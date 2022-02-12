إصابة 14 من عمال اليومية فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

نجا 14 عاملًا باليومية، اليوم السبت، من الموت المحقق، وذلك عقب إصابتهم في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بكدمات وسحجات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، بطريق الصالحية الجديدة ناحية كوبرى الكسارة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لتلقى الإسعافات الأولية.



كان تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بوقوع حادث تصادم طريق الصالحية الجديدة ناحية كوبرى الكسارة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، وأسفر الحادث عن إصابة 14 من عمال اليومية بسحجات وكدمات.

تم رفع أثار الحادث من الطريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة.