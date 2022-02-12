اختلسوا 8 ملايين جنيه.. الجنايات تعاقب 10 موظفين بقطاع المساحة بالشرقية

قضت اليوم السبت محكمة جنايات الشرقية، بمعاقبة 10 موظفين بقطاع المساحة بالشرقية، لإدانتهم باختلاس أكثر من 8 ملايين جنيه من أموال مديرية المساحة.



صدر الحكم حضوريا للمتهمين الأول والرابع بالسجن المشدد 15 عاما وغيابيا لباقى المتهمين بالسجن المؤبد، والعزل من الوظيفة للموظفين بالمساحة، ورد المبلغ الموازي 8 ملايين جنيه وتغريمهم قيمة مساوية للمبلغ ونشر منطق الحكم بالجريدة الرسمية.



صدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشاريين حمدى طلبة، وحسين عمار، وحازم بشير، وأمانة سر تامر عبدالعظيم وسامي سمير، والحاجب عبد الحميد النمس.



تعود أحداث القضية رقم 21896 لسنة 2019 جنايات قسم ثان الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق بقطاع جنوب الزقازيق، إحالة كلًا من: إي ال، وصلاح ن م، وأ هـ ع، و م م، و ج ع، وميلاد ف أ، وي ق ع، ون ال م، ودينا ال م، وم ن م، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة اختلاس مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 8 ملايين جنيه بمديرية المساحة بالشرقية، عن طريق إدخال بيانات على منظومة الدفع الإلكتروني، واصطناع أوامر دفع وهمية على الحاسب الآلي لعدد 8 أشخاص تفيد استحقاقهم بمبلغ التعويض دون وجه حق ودون وجود مستندات بصرف قيمة المبلغ ، واقترنت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية.

وتبين أن المتهمين، جميعهم موظفين بقطاع المساحة بالشرقية، ارتكبوا واقعة اختلاس مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 8 ملايين جنيه.



وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.