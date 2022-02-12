السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختلسوا 8 ملايين جنيه.. الجنايات تعاقب 10 موظفين بقطاع المساحة بالشرقية

محكمة
محكمة

قضت اليوم السبت محكمة جنايات الشرقية، بمعاقبة 10 موظفين بقطاع المساحة بالشرقية، لإدانتهم باختلاس أكثر من 8 ملايين جنيه من أموال مديرية المساحة.


صدر الحكم حضوريا  للمتهمين الأول والرابع بالسجن المشدد 15 عاما وغيابيا لباقى المتهمين بالسجن المؤبد، والعزل من الوظيفة  للموظفين بالمساحة، ورد المبلغ الموازي 8 ملايين جنيه وتغريمهم قيمة مساوية للمبلغ ونشر منطق الحكم بالجريدة الرسمية.


صدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشاريين حمدى طلبة، وحسين عمار، وحازم بشير، وأمانة سر تامر عبدالعظيم وسامي سمير، والحاجب عبد الحميد النمس.

تعود أحداث القضية رقم  21896 لسنة 2019 جنايات قسم ثان الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق بقطاع جنوب الزقازيق، إحالة كلًا من: إي  ال، وصلاح ن م، وأ  هـ ع، و  م م، و ج ع، وميلاد ف أ، وي ق ع، ون ال م، ودينا ال م، وم ن م، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة اختلاس مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 8 ملايين جنيه بمديرية المساحة بالشرقية، عن طريق إدخال بيانات على منظومة الدفع الإلكتروني، واصطناع أوامر دفع وهمية  على الحاسب الآلي لعدد 8 أشخاص تفيد استحقاقهم بمبلغ التعويض دون وجه  حق  ودون وجود مستندات بصرف قيمة المبلغ ، واقترنت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية.

وتبين أن المتهمين، جميعهم موظفين بقطاع المساحة بالشرقية، ارتكبوا واقعة اختلاس مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 8 ملايين جنيه.


وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم. 

 

محكمة جنايات الزقازيق الدفع الالكتروني محررات رسميه ملايين جنيه السجن المؤبد السجن المشدد محكمة جنايات المحاكمة الجنائية الجريدة الرسمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

قناة «Time Sports» تنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو مجانا اليوم

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها

البحرين تكشف ملابسات تولى ضابط إسرائيلى لمنصب بالبلاد

«رام الله»: جرائم الاحتلال ضد الإنسانية تتواصل فى الأرض الفلسطينية المحتلة