مواطن لـ«عبدالغفار»: «ماكناش نحلم نغسل الكلى لأطفالنا في بورسعيد»

أشاد أحد المواطنين بالخدمة الطبية المقدمة بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، خلال حديثه مع الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، متحدثًا عن كفاءة الخدمة بقسم الغسيل الكلوي للأطفال.

وعلق قائلًا: «مكناش نحلم نغسل لأطفالنا الكلى في بورسعيد»، مؤكدًا أنها خدمة جديدة وفَّرتها منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، اليوم السبت، جولة مكبرة لمتابعة آخر المستجدات في منظومة التأمين الصحي الشامل، تفقد خلالها عددًا من المنشآت الطبية بالمحافظة لمتابعة سير العمل.

ورحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالدكتور خالد عبدالغفار، متوجهًا بالشكر للوزير على دعمه المتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة في القطاع الصحي بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، مستشفى النصر التخصصي للأطفال بحي الزهور، وتأكد من الانضباط داخل المستشفى، وتابع جودة وكفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تفقد وحدة غسيل الكلى للاطفال، للاطمئنان من توافر الأطقم الطبية والتمريض بالوحدة.

وشدد الوزير، على ضرورة انتظام جدول المناوبات الخاص بالأطباء وتوافر الأجهزة والمواد الطبية اللازمة لإسعاف المرضى بالطوارئ، واستمع لشكاوى المرضى وملاحظاتهم حول الخدمة الصحية بالمستشفى، مؤكدًا ضرورة تقديم خدمة متميزة للمرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، واللواء عادل الغضبان، زيارتهما لعدد من المنشآت الصحية والتي تشمل مستشفي السلام التخصصي، ومستشفي الرمد، ووحدات الرعاية الأولية، ومبنى هيئات الرعاية الصحية، ومستشفى الجامعة.