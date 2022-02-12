السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق في شقة بالهرم دون إصابات

حريق شقة
حريق شقة

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بشقة سكنية في الهرم دون إصابات، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في الهرم، دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد، واللواء علاء خلوصي، تنسيقا مع اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل بشقة بعقار خلف قاعة سيد درويش، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال الحماية المدنية الجيزة شقة سكنية الهرم النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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