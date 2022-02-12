بوريس جونسون سيرد على أسئلة الشرطة بشأن الحفلات فى مقره

أعلنت شرطة لندن أنها أرسلت إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون استمارة أسئلة تتعلق بالحفلات التي نظمت في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق المتعلق بكوفيد-19.

وقال متحدث باسم مكتب جونسون: "نستطيع أن نؤكد أن رئيس الوزراء تلقى استبيانا من شرطة لندن. وسيرد عليه كما ينبغي".

وكانت الشرطة قد أعلنت أنها تعتزم استجواب 50 شخصا في إطار التحقيقات في الحفلات التي نظمت في مقر رئيس الحكومة، لمعرفة ملابسات ما حدث هناك.

وقد يتم فرض غرامات مالية على المشاركين في تلك الحفلات لانتهاكهم قواعد الإغلاق الصارم الذي تم فرضه لمحاربة وباء فيروس كورونا.

وأثار موضوع الحفلات التي أفادت بها وسائل الإعلام البريطانية فضيحة سياسية، وخاصة بسبب مشاركة بوريس جونسون في بعضها، الأمر الذي اعتذر عنه رئيس الوزراء علنيا.

وعلى صعيد آخر، يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الصين من خلال استئناف المحادثات التجارية العالقة منذ سنوات.

وذكرت مجلة بولتيكو في نسختها الأوروبية اليوم الجمعة، أنه تم تكليف وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة بتنظيم محادثات وزارية رفيعة المستوى مع الحكومة الصينية لأول مرة منذ عام 2018.

وأشارت المجلة إلى أن القرار قد يثير رد فعل عنيفة من نواب حزب المحافظين الذين يساورهم القلق بشأن سجل حقوق الإنسان في الصين والتداعيات الأمنية لإقامة علاقات أوثق مع بكين.

ويجري مسؤولو الحكومة البريطانية مناقشات حول عقد اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين المملكة المتحدة والصين هذا العام.

وعُقدت مثل هذه الاجتماعات بين البلدين سنويًا حتى عام 2018، عندما تدهورت العلاقات الثنائية بسبب تصرفات بكين في هونج كونج.

وقال مسؤول حكومي إن جونسون شخصيا هو الذي يدفع لاستئناف المحادثات.

وتخطط حكومة المملكة المتحدة أيضًا لإعادة فتح مسار ثانٍ للمحادثات مع بكين هذا العام. فلقد طلب وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك من المسؤولين إعادة إبرام القمة التجارية الكبرى "الحوار الاقتصادي والمالي بين المملكة المتحدة والصين"، والتي لم تُعقد منذ عام 2019.

وتعد الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، ولقد بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 94.5 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية الماضية.