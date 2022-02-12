السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوريس جونسون سيرد على أسئلة الشرطة بشأن الحفلات فى مقره

بوريس جونسون
بوريس جونسون

أعلنت شرطة لندن  أنها أرسلت إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون استمارة أسئلة تتعلق بالحفلات التي نظمت في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق المتعلق بكوفيد-19.

 

وقال متحدث باسم مكتب جونسون: "نستطيع أن نؤكد أن رئيس الوزراء تلقى استبيانا من شرطة لندن. وسيرد عليه كما ينبغي".

 

وكانت الشرطة قد أعلنت أنها تعتزم استجواب 50 شخصا في إطار التحقيقات في الحفلات التي نظمت في مقر رئيس الحكومة، لمعرفة ملابسات ما حدث هناك.

 

وقد يتم فرض غرامات مالية على المشاركين في تلك الحفلات لانتهاكهم قواعد الإغلاق الصارم الذي تم فرضه لمحاربة وباء فيروس كورونا.

 

وأثار موضوع الحفلات التي أفادت بها وسائل الإعلام البريطانية فضيحة سياسية، وخاصة بسبب مشاركة بوريس جونسون في بعضها، الأمر الذي اعتذر عنه رئيس الوزراء علنيا.

 

 وعلى صعيد آخر، يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الصين من خلال استئناف المحادثات التجارية العالقة منذ سنوات.

 

وذكرت مجلة بولتيكو في نسختها الأوروبية اليوم الجمعة، أنه تم تكليف وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة بتنظيم محادثات وزارية رفيعة المستوى مع الحكومة الصينية لأول مرة منذ عام 2018.

 

وأشارت المجلة إلى أن القرار قد يثير رد فعل عنيفة من نواب حزب المحافظين الذين يساورهم القلق بشأن سجل حقوق الإنسان في الصين والتداعيات الأمنية لإقامة علاقات أوثق مع بكين.

 

ويجري مسؤولو الحكومة البريطانية مناقشات حول عقد اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين المملكة المتحدة والصين هذا العام.

 

وعُقدت مثل هذه الاجتماعات بين البلدين سنويًا حتى عام 2018، عندما تدهورت العلاقات الثنائية بسبب تصرفات بكين في هونج كونج.

 

وقال مسؤول حكومي إن جونسون شخصيا هو الذي يدفع لاستئناف المحادثات.

 

وتخطط حكومة المملكة المتحدة أيضًا لإعادة فتح مسار ثانٍ للمحادثات مع بكين هذا العام. فلقد طلب وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك من المسؤولين إعادة إبرام القمة التجارية الكبرى "الحوار الاقتصادي والمالي بين المملكة المتحدة والصين"، والتي لم تُعقد منذ عام 2019.

 

وتعد الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، ولقد بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 94.5 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية الماضية.

على شرطة حفل اسئلة في مقر جون جونسون مقر حفلات جونسو فلات لحفل ونس الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس ٢٠٢٢

طالع تفاصيل .. موعد إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

مدحت بشاى

منتدى الطفل العربي

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

جولة جديدة.. كواليس عودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل