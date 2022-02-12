السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران فى مبنى مسكون ووفاة طفل بالمقطم

محكمة
محكمة

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت،  محاكمة 4 متهمين بتهمة وضع نار عمدًا في مبني مسكون بالمقطم.   

وتبين أن المتهمين بالقضية وهم كلا من "محمد.ع" عامل، و"كامل.م" وشهرته رامي، و"هاني .م"، و"صلاح .ع "، حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعادل إبراهيم الغويط، و أسامه محمد أبو صافي،  وأمانة سر أحمد فهمي، ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية بأن المتهمين بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، وقام المتهم الأول وضع النار عمدًا في مبني سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود، بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين، وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد، والذي كان متواجدًا داخل المسكن وقت اشتعال النار به علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين الباقيين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدًا بمسكن المجني عليه عماد محمود بأن توجهوا لمكان تواجده وحرضوه علي ارتكاب تلك الجريمة، واتفقوا معه على ارتكابها مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال، وهي جازولين وولاعة وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية، أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة، كما ثبت بتقرير الأدلة الجناءية لإدارة الحرائق أن الحريق نشب نتيجة اتصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف باستخدام كمية من مادة الجازولين كونها من المواد المعجلة بالاشتعال .

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة 30%، فأمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات بالاتهامات السابقة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة 4 متهمين نار عمدا المقطم محاكمة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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