ترودو يحذر من «تكاليف باهظة» إذا غزت روسيا أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إن الغرب سيكون موحدا في الرد على زيادة القوات الروسية، مع تزايد التوترات على طول الحدود الأوكرانية الروسية، محذرا من تكاليف باهظة إذا اتخذت موسكو قرارا بغزو أوكرانيا.



وقال ترودو للصحفيين: "الغرب يقف حازما ومنسقا ومستعدا لفرض تكاليف باهظة، بما في ذلك العقوبات، إذا غزت روسيا أوكرانيا مرة أخرى". وأضاف "كما أننا نعزز دعمنا ووجودنا من خلال الناتو...هذا وضع متطور، لكن المحصلة النهائية هي: نحن لا نسعى إلى مواجهة مع روسيا، لكننا مصممون على الوقوف بحزم مع حق الشعب الأوكراني في تقرير مستقبله".



ووفقا لمكتبه، تحدث ترودو مع رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، وكذلك قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.



وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان يوم الجمعة: "أكد القادة أن أي توغل عسكري آخر في أوكرانيا سيكون له تكاليف وعواقب وخيمة، بما في ذلك من خلال العقوبات المنسقة".



ونصحت المملكة المتحدة الرعايا البريطانيين بمغادرة أوكرانيا على الفور. كما طلبت الولايات المتحدة أيضا من مواطنيها المغادرة، بينما أصدرت كندا تحذيرا خاصا بالسفر في وقت سابق من هذا الأسبوع ، والذي ينص على تجنب السفر إلى أوكرانيا بسبب التهديدات الروسية "وخطر نشوب نزاع مسلح".



كان من المفترض أن ينتهي تدريب القوات المسلحة الكندية للقوات الأوكرانية في نهاية مارس، لكن أوتاوا أعلنت الشهر الماضي أنه سيستمر لمدة ثلاث سنوات أخرى. وأعلن ترودو أيضا عن قرض قيمته 120 مليون دولار للحكومة الأوكرانية.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن اللجوء إلى الجيش لإنهاء احتجاجات أوتاوا المستمرة ضد إجراءات مكافحة كوفيد-19 "ليس مطروحا في الوقت الحالي".

وجاء تصريح ترودو ردا على ما ذكره قائد شرطة أوتاوا، بيتر سلولي، هذا الأسبوع، حيث قال إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك استدعاء الجيش، لإنهاء الاحتجاجات.

وأوضح ترودو أنه يجب على المرء أن يكون "حذرا جدا جدا" بشأن نشر القوات على الأراضي الكندية، مضيفا أنه لم يكن هناك مثل هذا الطلب للحكومة الفيدرالية.

وتوافد الآلاف من المتظاهرين الذين ينتقدون لوائح اللقاح وغيرها من قيود مكافحة كوفيد-19 على العاصمة في نهاية الأسبوع الماضي، متعمدين عرقلة حركة المرور حول مبنى البرلمان.

ووفقا لتقديرات الشرطة، يشارك في الاحتجاجات ما بين 5 إلى 18 ألف شخص في أيام مختلفة.