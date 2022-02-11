السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022 بالمدارس والجامعات

الطلاب
الطلاب

الفصل الدراسي الثاني.. يبحث عدد كبير من الطلبة وأولياء الأمور عبر محرك البحث "جوجل" عن موعد بداية الترم الثاني 2022 للمدارس والجامعات لذلك نستعرض في السطور التالية موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022 بالمدارس والجامعات.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022 للمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخريطة الزمنية المحددة للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022، موضحة أن إجازة نصف العام بدأت فعليا يوم السبت 5 فبراير وتستمر حتى الخميس 17 فبراير، ليبدأ الترم الثاني يوم السبت 19 فبراير.

حددت الوزارة أن امتحانات النقل للترم الثاني بالمرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الإعدادي والصف الأول الثانوي تبدأ في 7 مايو 2022، فيما يعادل مدة دراسة تقترب من الـ80 يوما، متضمنة الإجازات والعطلات الرسمية منها عيد العمال وشم النسيم وعيد الفطر والعطلات الأسبوعية.

كما وضعت الوزارة موعد امتحانات الثانوية العامة ليبدأ في 11 يونيو، كما حددت أيضا موعد امتحانات الدبلومات الفنية لتبدأ في 21 مايو بمدة دراسة تتراوح بين 97 إلى 100 يوما، متضمنة أيضا الإجازات والعطلات الرسمية.

كل ما تريد معرفته عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022

 

الأعلى للجامعات يعلن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022 بالجامعات


كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارا يؤكد استمرار النظام الدراسي للترم الثانى على أن يكون موعد بداية الترم الثاني للجامعات 2022 سيكون في 19 فبراير الجاري.

وكشف المجلس أن مدة الدراسة بالجامعات خلال الترم الثاني هي 13 أسبوعا على أن يتم الانتهاء في 9 يونيو 2022.

وقد  أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن إجازة نصف العام بالجامعات أسبوعين بدأت من 5 فبراير وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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