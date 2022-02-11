الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«عبدالعزيز» يستقبل وزير الأوقاف الجزائري ووزير الثقافة التونسي الأسبق

الأوقاف تستقبل المشاركين
الأوقاف تستقبل المشاركين في مؤتمر المواطنة

كشفت وزارة الأوقاف عن استقبال رئيس القطاع الديني بالأوقاف، الدكتور هشام عبدالعزيز
لكل من الدكتور يوسف بلمهدي وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري، والدكتور محمد العزيز بن عاشور ‏وزير الثقافة الأسبق بجمهورية تونس، والدكتور لقمان عبد الله مفتي الشئون الإسلامية بماليزيا.

جاء ذلك بالتزامن مع وصولهم إلى  مصر للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، حيث يعقد المؤتمر  بالقاهرة غداَ السبت في الفترة من 12-13 فبراير، بمشاركة عدد كبير من العلماء والشيوخ.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت تنظم مؤتمر المواطنة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 12-13 فبراير  لعام 2022م بالقاهرة.

ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور منها مشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، والتسامح الديني، ومكانة المرأة في الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والتزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.

ويناقش المؤتمر، أهمية ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والعمل معًا على أرضية إنسانية خالصة للبشرية جمعاء، وعملًا على تأصيل نظرية فقهية معاصرة ترسيخ لعقد المواطنة، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية.

يشار إلى أن المؤتمر يأتي بمشاركة عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف وقيادات المؤسسات الدينية في 41 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعدد من النخب المؤثرة في مجتمعاتها من علماء وأدباء وكتاب ومفكرين، وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة.


ويهدف المؤتمر في الإسهام في ترسيخ مفهوم المواطنة وبيان أثرها في تحقيق السلام المجتمعي العالمي.

رئيس القطاع الديني الأوقاف يستقبل وزير الجزائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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