غدا محاكمة 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في دار السلام

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا السبت، محاكمة 3 متهمين بينهم سيدة، لقيامهم بالتحايل لسرقة شخص بالإكراه داخل مسكنه وتحت تهديد السلاح في دار السلام بمحافظة القاهرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبوزيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وأسندت النيابة للمتهمين "م.أ" كوافيره، و " أ.س" عامل، و "ب.م" سائق، تهمة سرقة الأوراق المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليه بالإكراه، بأن اتحدت إرادتهم ووضعوا مخطط إجرامي محكم لتنفيذه، واستهلته المتهمة الأولى بالتواصل تلفونياً مع المجني عليه مدعية أنها خادمة بالأجرة.

فأبدى موافقته لحضورها لمسكنه، فاستقلت سيارة مع المتهمين الثاني والثالث، وما أن وصلت حتى طلبت من المجني عليه النزول لاستقبالها، وأثناء ذلك حاول المتهم الثالث إلهائه حتى يقوم المتهم الثاني بالاختباء ببهو المنزل، وخلال دخول المجني عليه المنزل انقض عليه المتهم الثاني مشهراً سلاح أبيض، وكمم فمه مجبراً إياه بالدلوف لمسكنه، وما أن دخلوا مسكنه كبلوه وهددوه بالسلاح الأبيض، فتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.