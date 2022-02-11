الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يشدد تكثيف حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة

استعدادات أبوسمبل
استعدادات أبوسمبل

 شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على رؤساء المراكز والمدن بأهمية تكثيف حملات إزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن الموجة ألـ 19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة بإسترداد حقها كاملاً. 

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها سواء كانت مبانى أو زراعية أو بحرم المجارى والمصارف المائية والرى. 

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وأكد محافظ أسوان أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية و مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هشام سليم للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة. 

وتنفيذاً لذلك شهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدي بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو بمساحة 1789م2. 

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وفي سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بإستكمال إستعدادتها لإستضافة فاعليات مهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبدى أبوسمبل حيث جارى تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والتشجير. 

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بتنفيذ أعمال النظافة و جرد الأتربة ، بجانب قص وتهذيب الأشجار ، وبالإضافة إلى غسيل الأرصفة ودهان البلدورات. 

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جدير بالذكر أن من جهة أخرى تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، من ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، والخارجين عن القانون، وتنفيذ الأحكام، وجاء ذلك فى إطار الحملات اليومية التي يتم تنظيمها، لفرض السيطرة الأمنية بالطرق، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد وذلك بضبط عدد من المتهمين خارجين عن القانون بحيازتهم أسلحة نارية ومخدرات، وتنفيذ 790 0‪حكمًا قضائيًا، و549مخالفةمرورية متنوعة، وذلك خلال الحملة الأمنية التي نظمت اليوم، والتي استهدفت فرض السيطرة الأمنية على جميع أنحاء المحافظة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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