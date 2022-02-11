الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الشرقية»: إضافة وحدة مناظير جديدة بمستشفى ديرب نجم بتكلفة مليون جنيه

وحدة مناظير
وحدة مناظير

صرح  الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم تطوير ورفع كفاءة بعض الأقسام الطبية بمستشفى ديرب نجم المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت مليون و٤٥ ألف جنيه، حيث تم إضافة وحدة مناظير جديدة للمسالك البولية، بعد توفير الجهاز بتكلفة ٧٤٥ ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تم تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات الجراحية، وتغيير الأرضيات بمادة مضادة للبكتيريا، وتركيب ستائر ضد البكتريا، وإضافة أسرِّة وأجهزة طبية جديدة، بتكلفة تقديرية بلغت ٣٠٠ ألف جنيه، وذلك للتوسع في إجراء العمليات الجراحية في التخصصات الطبية المختلفة، لخدمة المرضي بمركز ومدينة ديرب نجم والمراكز المحيطة بها.

وثمَّن وكيل الوزارة الدور المهم للمجتمع المدني، ومختلف مؤسسات الدولة، في تضافر الجهود، لدعم المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، مقدمًا الشكر لجميع المساهمين في هذا العمل ولمدير مستشفى ديرب نجم، وجميع الفرق الطبية، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية وجه مساء أمس الخميس، أثناء زيارته لديرب نجم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل بالمستشفي، وللخدمة الطبية المقدمة للمرضي بها، بالتشغيل التجريبي لقسم العمليات الجراحية الجديد، بعد تطويره ورفع كفاءته، لصالح المرضي بديرب نجم.

الصحة المركزى العلاج جديدة محافظة الشرقية مستشفى الخميس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

بالأسماء.. تفاصيل قرارات الترقيات وندب العاملين بإحدى شركات قطاع البترول

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

تحطم مروحية «الخفاش» العسكرية الإسرائيلية قبالة سواحل حيفا

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة

ناشطة أردنية تروى كيف تعرض هاتفها للاختراق عبر «بيجاسوس»