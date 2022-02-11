«صحة الشرقية»: إضافة وحدة مناظير جديدة بمستشفى ديرب نجم بتكلفة مليون جنيه

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم تطوير ورفع كفاءة بعض الأقسام الطبية بمستشفى ديرب نجم المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت مليون و٤٥ ألف جنيه، حيث تم إضافة وحدة مناظير جديدة للمسالك البولية، بعد توفير الجهاز بتكلفة ٧٤٥ ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تم تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات الجراحية، وتغيير الأرضيات بمادة مضادة للبكتيريا، وتركيب ستائر ضد البكتريا، وإضافة أسرِّة وأجهزة طبية جديدة، بتكلفة تقديرية بلغت ٣٠٠ ألف جنيه، وذلك للتوسع في إجراء العمليات الجراحية في التخصصات الطبية المختلفة، لخدمة المرضي بمركز ومدينة ديرب نجم والمراكز المحيطة بها.

وثمَّن وكيل الوزارة الدور المهم للمجتمع المدني، ومختلف مؤسسات الدولة، في تضافر الجهود، لدعم المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، مقدمًا الشكر لجميع المساهمين في هذا العمل ولمدير مستشفى ديرب نجم، وجميع الفرق الطبية، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية وجه مساء أمس الخميس، أثناء زيارته لديرب نجم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل بالمستشفي، وللخدمة الطبية المقدمة للمرضي بها، بالتشغيل التجريبي لقسم العمليات الجراحية الجديد، بعد تطويره ورفع كفاءته، لصالح المرضي بديرب نجم.