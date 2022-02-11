الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوم يزور كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس في طنطا

الانبا باخوم خلال
الانبا باخوم خلال اللقاء

تفقد مساء أمس، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيةِ البطريركية، كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس بطنطا.

استقبل الأنبا باخوم الأب صموئيل جرجس، راعي الكنيسة، وشعب الرعية. بدأ اليوم بالصلاة، ثم ألقى نيافته كلمة حول "مفهوم السينودسية"، التي تعيشها الكنيسة، وكيفية عيشها.

تضمن اليوم أيضًا عرض فيلم تسجيلي قصير عن الرعية، كما هنأ نيافته شعب الرعية لتعيين راعٍ جديد لها، موجهّا الشكر في كلمته للأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية العذراء مريم بقويسنا، على ما قدمه من خدمات للرعية خلال الأعوام الماضية.

الجدير بالذكر أن نيافة الأنبا باخوم كان قد اجتمع مع شعب الكنيسة، لبحث شئون الرعية، واختتم اليوم بالصلاة والبركة الرسولية للحاضرين.

جامعة عين شمس البطريركية الأنبا باخوم عرض فيلم عام 2010

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بولس فهمى إسكندر

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