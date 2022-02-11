الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ختام "بطولة الشطرنج" بآداب عين شمس

ختام بطولة الشطرنج بـ «آداب عين شمس» وإعلان الفائزين

ختام بطولة الشطرنج
ختام بطولة الشطرنج بـ «آداب عين شمس

اختتمت أمس بكلية الآداب جامعة عين شمس، فعاليات بطولة الشطرنج بإدارة رعاية الشباب التي أقيمت في الفترة من 6- 10 فبراير الجاري خلال أجازة نصف العام الدراسي. 

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الكلية، وإشراف الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والسيدة نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب. 

وقد تم إعلان أسماء الفائزين في ختام المسابقة، و حصل على المركز الأول على مستوى الطلبة محمد حسن محمود، أما المركز الثاني فقد حصل عليه خالد رضا محمد، فيما فاز بالمركز الثالث عبدالرحمن محمد سمير.

أما على مستوى الطالبات فقد فازت بالمركز الأول ليلي جمال حسن، وفازت ميرا منير بالمركز الثاني، ويتم تصعيد الفائزين للتنافس على مستوى الجامعة ، و أقيمت البطولة بحضور وتنظيم حبيبة ناصر رئيسة الاتحاد ، ونائبتها مريم عادل ، مصطفى محمد أمين اللجنة الاجتماعية، أحمد محمود الأمين المساعد .

تعاون العام الدراسي مصطفي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون التعليم والطلاب محمد طالب تنظيم عمري لتر المركز الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

مصرع شخص وإصابة 16 بانقلاب أتوبيس «غرب الدلتا» بطريق الإسكندرية- مطروح (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة

ناشطة أردنية تروى كيف تعرض هاتفها للاختراق عبر «بيجاسوس»

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال