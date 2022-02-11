ختام بطولة الشطرنج بـ «آداب عين شمس» وإعلان الفائزين

ختام "بطولة الشطرنج" بآداب عين شمس

اختتمت أمس بكلية الآداب جامعة عين شمس، فعاليات بطولة الشطرنج بإدارة رعاية الشباب التي أقيمت في الفترة من 6- 10 فبراير الجاري خلال أجازة نصف العام الدراسي.



وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الكلية، وإشراف الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والسيدة نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب.

وقد تم إعلان أسماء الفائزين في ختام المسابقة، و حصل على المركز الأول على مستوى الطلبة محمد حسن محمود، أما المركز الثاني فقد حصل عليه خالد رضا محمد، فيما فاز بالمركز الثالث عبدالرحمن محمد سمير.

أما على مستوى الطالبات فقد فازت بالمركز الأول ليلي جمال حسن، وفازت ميرا منير بالمركز الثاني، ويتم تصعيد الفائزين للتنافس على مستوى الجامعة ، و أقيمت البطولة بحضور وتنظيم حبيبة ناصر رئيسة الاتحاد ، ونائبتها مريم عادل ، مصطفى محمد أمين اللجنة الاجتماعية، أحمد محمود الأمين المساعد .