إزالة الإشغالات وتوسعة الشوارع وإنشاء محور جديد بمدينة كفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة لمجلس مدينة كفر الشيخ،من إزالة الإشغالات أسفل الكوبرى الدولى بمدينة كفر الشيخ، تمهيدا للبدء فى تجميل المنطقة، وفتح وتوسعة شارع الزهيرى لربطه بشارع ال47، ليصبح محورا جديدا من بين المحاور ضمن أعمال التطوير التي تشهدها مدن المحافظة.

وأشرفت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على إزالة الإشغالات من أسفل الكوبري، وتابعت أعمال التطوير بالمنطقة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة الأعمال الجارية لتطوير شبكة الطرق ومراجعة التصميمات، لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة، والبدء بمدينة كفر الشيخ، ليتم تعميمها ببقية مدن المحافظة، ضمن أعمال التطوير التي شهدتها وستشهدها عدد من مدن المحافظة، ضمن المقترحات التي تم اعدادها تطوير بعض الميادين من قبل إدارة التخطيط والتنسيق الحضاري والمرور والجامعة،موجهاً بسرعة تنفيذ المقترحات تيسيرا على المواطنين، وضمان السيولة المرورية، وتقليل الزحام التي تشهده عدد من الميادين بالعاصمة.

ومؤخرًا فقد تمكنت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ من رفع 2020 طن مخلفات، وذلك إثر تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها بلغت 2020 طنا بـ 14مركزاً ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 390 طنا، وببرج البرلس 52 طنا، وسيدي سالم 159 طنا، وبسيدي غازي 45 طنا، و ببلطيم 124 طنا، وبالرياض 115 طنا، و بالحامول 156 طنا، وبمصيف بلطيم 36 طنا، وبقلين 128 طنا، وببيلا 182 طن، و بدسوق 254 طنا، وبفوه 194 طنا، وبمطوبس 166 طنا، وبمسير 29 طنا "، بإجمالي 2020 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية.

