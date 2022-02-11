الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفحم سيارة تاكسي في شارع البحر الأعظم بالجيزة

تفحم سيارة تاكسي
تفحم سيارة تاكسي

اندلع حريق هائل في سيارة تاكسي بشارع البحر الأعظم في الجيزة، صباح اليوم، ما أدى إلى إصابة سائق السيارة بحروق، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الحماية المدنية تلقت إخطارا من الأهالي، يفيد باندلاع حريق هائل في سيارة تاكسي بمنطقة البحر الأعظم بالجيزة، وعلى الفور تمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للسيارات المارة بالطريق.

وأسفرت النيران التي التهمت السيارة عن إصابة، محمد فراج، يبلغ من العمر 58 عامًا، سائق السيارة، بحروق، وتم نقله للمستشفى  لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

حريق هائل البحر الأعظم اصابة سائق السيارة سيارة تاكسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

مصرع شخص وإصابة 16 بانقلاب أتوبيس «غرب الدلتا» بطريق الإسكندرية- مطروح (صور)

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة

ناشطة أردنية تروى كيف تعرض هاتفها للاختراق عبر «بيجاسوس»

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال