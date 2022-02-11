تفحم سيارة تاكسي في شارع البحر الأعظم بالجيزة

اندلع حريق هائل في سيارة تاكسي بشارع البحر الأعظم في الجيزة، صباح اليوم، ما أدى إلى إصابة سائق السيارة بحروق، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الحماية المدنية تلقت إخطارا من الأهالي، يفيد باندلاع حريق هائل في سيارة تاكسي بمنطقة البحر الأعظم بالجيزة، وعلى الفور تمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للسيارات المارة بالطريق.

وأسفرت النيران التي التهمت السيارة عن إصابة، محمد فراج، يبلغ من العمر 58 عامًا، سائق السيارة، بحروق، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.