الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول أوغندى يشيد باستضافة الصين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية

الألعاب الأولمبية
الألعاب الأولمبية

أشاد مسؤول رياضي أوغندي كبير باستضافة الصين لدورة ألعاب أولمبية شتوية مبهرة وسط انتشار جائحة كوفيد-19 المدمرة.

وصرح دونالد روكاري، رئيس اللجنة الأولمبية الأوغندية، لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن تنظيم حدث رياضي خلال جائحة أمر يتطلب جهدا كبيرا.

وقال روكاري إن "دورة الألعاب هذه تتم استضافتها على خلفية كوفيد-19 وهذا ليس وقتا سهلا، ولكن مع ذلك، كان حفل الافتتاح رائعا للغاية".

وأضاف "نحن نتابع دورة الألعاب ونشهد عددا من العروض الجيدة من الكثير من الشباب. رأيت اللاعب ذا الـ18 ربيعا وهو يقوم بالكثير من الأشياء الجيدة من حيث تحطيم عدد من الأرقام القياسية".

وقال إن أوغندا كانت تأمل في مشاركة متسابق واحد لكنه فشل في التأهل لمنافسات التزلج على الجليد.

وحث روكاري الدول الإفريقية على أن تحذو حذو نيجيريا وغانا اللتين تشاركان في بكين 2022.

وذكر "نود أن نرى البصمة الإفريقية في الألعاب الأولمبية الشتوية أكثر رسوخا، بحيث يكون هناك تمثيل من جانب المزيد من الرياضيين في مختلف التخصصات".

وأشار روكاري إلى أن دورة الألعاب الأولمبية هي جوهرة على تاج المسيرة المهنية لأي لاعب رياضي.

وقال إن "دورة الألعاب هي احتفال بسعادة وجهد الرياضيين. فدورة الألعاب الأولمبية تعتبر بالنسبة لمعظم الرياضيين قمة مساعيهم الرياضية"، مشيرا إلى أن بعض الرياضيين يقضون ما بين ثماني إلى عشر سنوات في التحضير للألعاب الأولمبية.

وعلى صعيد آخر، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الخميس الماضي 56 حالة إصابة بكوفيد-19 محلية العدوى.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين حالات الإصابة المذكورة، سُجلت 33 حالة في قوانغشي، و22 حالة في لياونينغ، وحالة واحدة في قويتشو.

وتابعت اللجنة، أن 8 مناطق على مستوى المقاطعة سجلت يوم الخميس الماضي أيضاً 45 حالة إصابة بكوفيد-19 وافدة.

ولم تسجل حالات جديدة يُشتبه بإصابتها أو وفيات متعلقة بكوفيد-19 يوم الخميس، بحسب اللجنة.

وأضافت اللجنة أن إجمالي 66 حالة إصابة من دون أعراض سُجلت حديثاً يوم الخميس، 61 منها وصلت من خارج البر الرئيسي.

وحتى يوم الخميس الماضي، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19، لكل من الحالات المحلية والوافدة في البر الرئيسي الصيني 106764 حالة.

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