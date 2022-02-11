الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوليفيا.. تأجيل جلسة الاستماع للزعيمة السابقة جانين أجيس

جانين أجنيس
جانين أجنيس

أعلن رئيس المحكمة المركزية في بوليفيا هيرمان راموس تأجيل جلسات الاستماع في قضية الانقلاب على رئيسة البلاد السابقة جانين أجنيس.

 

ونقلت صحيفة "ديبر" المحلية عن رئيس المحكمة قوله: "قررت المحكمة بالإجماع إلغاء قرار 18 يناير 2022 لبدء جلسات المحكمة".

 

وبحسب بيان للمحكمة، فقد "ارتكبت مخالفات عند اتخاذ قرار بدء الجلسات"، فيما أشار وزير العدل إيفان ليما إلى أنه "قد يتم تحديد موعد جديد في منتصف مارس المقبل".

 

وأغنيس محتجزة منذ مارس 2021، ووجهت لها تهمة "الإرهاب والفتنة والتآمر"، كما تم حينها اعتقال عدد من الوزراء والقادة السابقين في الجيش والبحرية والقوات الجوية.

 

واستقال الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في نوفمبر 2019، وسط احتجاجات مدعومة من الجيش ضد إعادة انتخابه.

 

وأعلنت أغنيس التي كانت تشغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ أنها ستتولى مهام رئيس الدولة حتى إجراء انتخابات جديدة وتعيين مجلس وزراء.

 

وتم إجراء تصويت جديد في البلاد في أكتوبر 2021 خلص بفوز لويس آرس حليف موراليس بكرسي الرئاسة.

 

وفي وقت سابق ـ قال وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيلو إن وزير الدفاع السابق فرناندو لوبيز خوليو استعان بمرتزقة من الولايات المتحدة وكولومبيا لمحاولة اغتيال الرئيس لويس آرسي عام 2020.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أوضح ديل كاستيلو أن وزير الدفاع الأسبق أحضر هؤلاء المرتزقة إلى البلاد عشية الانتخابات لتنظيم محاولة اغتيال للمرشح الرئاسي لويس آرسي، مضيفا أن بعضا من هؤلاء المرتزقة احتجزوا بعد تسعة أشهر لتورطهم في قتل رئيس هايتي السابق جوفينيل مويس.

 

وأضاف وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، سعى لوبيز خوليو إلى تحقيق هدف البقاء في السلطة وقتل البوليفيين بأيدي قتلة أجانب... خلال الانتخابات... كانت هناك محاولة لاغتيال رئيسنا".

 

وبحسب الوزير، فإن سلطات بلاده تستعد لطلب تسليم وزير الدفاع السابق من البرازيل، التي غادر إليها بعد فوز آرسي بالانتخابات.

 

كما عرض وزير الداخلية تسجيلات لمحادثات هاتفية حول نقل المرتزقة من قاعدة في ميامي الأمريكية إلى بوليفيا بواسطة طائرات C-130، مشيرا إلى أن كولومبيين اثنين، كانا في بوليفيا خلال انتخابات عام 2020 بتكليف من وزير الدفاع بصفتهما "مختصين أمنيين"، تكشّف فيما بعد أنهما من بين المرتزقة المحتجزين في هايتي إثر اغتيال الرئيس مويس.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أنها ستمنح 105 ملايين دولار للشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

 

وذكرت الوزارة- في بيان له- أن ذلك يأتي كجزء من التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ببناء اقتصاد للطاقة النظيفة و تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية خلال 2050.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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