المغرب: 71 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 71074 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.



وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 5004535 شخصا، فيما بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24696543 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23129582 شخصا حتى اليوم.



وأضاف البيان أن 4988 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 6380 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



يذكر أن المغرب تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.