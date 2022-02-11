تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 11-2-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.



وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 18 10

وادي النطرون 19 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 11

دمنهور 18 11

بلطيم 17 10

مطروح 16 11

السلوم 15 10

سيوة 17 06

بورسعيد 17 09

دمياط 17 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 10

العريش 17 10

رفح 17 10

رأس سدر 19 11

نخل 17 06

نويبع 19 13

طابا 17 14

كاترين 14 00

الطور 22 12

شرم الشيخ 21 14

الغردقة 20 13

مرسى علم 20 12

الفيوم 18 05

بني سويف 18 06

المنيا 19 05

أسيوط 19 05

سوهاج 19 05

قنا 20 07

الأقصر 20 09

أسوان 21 10

إدفو 21 09

أبوسمبل 20 10

الوادي الجديد 19 09

الشلاتين 22 13

أبو رماد 21 13

حلايب 20 14

رأس حدربة 20 14