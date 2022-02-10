إيطاليا تسجل 325 وفاة و75 ألفًا و861 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء الخميس، وفاة 325 شخصًا و75 ألفا و861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإيطالية، في إيجاز لها حول الوضع الوبائي في البلاد، أن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الأزمة الصحية، قد ارتفع اليوم إلى 11 مليونا 932 ألفا و631، مبينة أن الوباء ساهم في حصد أرواح 150 ألفا و221 منهم على وجه التحديد.

وأشارت الوزارة إلى تراجع مجددا عدد شاغلي وحدات العناية الفائقة ليبلغ اليوم 1322 مريضا، وكذلك عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بمقدار 578 ليصبح مجموعهم 17 ألفا و354.

ولفتت الصحة الإيطالية إلى أن المتعافين من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 9 ملايين 960 ألفا و136، بعد شفاء 137 ألفا و221 في غضون الأربع وعشرون ساعة الاخيرة، وفق ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية.

وكانت إيطاليا سجلت أمس 81 ألفا و367 إصابة والوفيات 384 وفاة، حسب إيجاز صادر عن وزارة الصحة.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم حتى اليوم الخميس، ارتفع إلى 403 ملايين و218 ألفا و603 حالات .

وأفادت الجامعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و777 ألفا و206 حالات .

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 77 مليونا و265 ألفا و134 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و478 ألفا و60 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل ب26 مليونا و972 ألفا و914 حالة.