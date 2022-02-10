البنك الدولي: توسيع نطاق التغطية الجغرافية لشبكات الجيل الرابع يحقق التوازن

قال البنك الدولي، إن توسيع نطاق التغطية الجغرافية لشبكات الجيل الرابع من النطاق العريض للهاتف المحمول وتعزيز الوصول إلى النطاق العريض الثابت بتقنية الألياف البصرية من شأنه أن يساعد على تحقيق التوازن بين مختلف المناطق من حيث توفير خدمات النطاق العريض التي تعد ضرورية بالنسبة لأي حكومة رقمية تعمل بكامل طاقتها، وأيضا من أجل إقبال المستخدمين على هذه الخدمات.

وأضاف البنك في تقرير له، أن حصول الجميع على خدمات النطاق العريض الثابتة والمحمولة عالية الجودة بسعر مناسب في مصر يمثل أساسا مهما لحكومة رقمية تعمل بكامل طاقتها، ولزيادة إقبال الأفراد ومؤسسات الأعمال على هذه الخدمات الحكومية الرقمية، فضلا عن تعزيز اقتصاد رقمي نابض بالحياة بوجه عام.

ويعد الوصول واسع النطاق إلى خدمات النطاق العريض عالية السرعة التي يمكن التعويل عليها أمرا بالغ الأهمية من أجل التشغيل الكامل للخدمات الحكومية الرقمية، سواء على صعيد الواجهة الخلفية (الشبكات الحكومية والحلول الرقمية) أو على صعيد الواجهة الأمامية (في مواجهة المستخدمين)، وكذلك بالنسبة للأفراد ومؤسسات الأعمال لكي يتمكنوا من الإستفادة من الخدمات الحكومية المتاحة عبر الإنترنت.

وقد بلغ انتشار الإنترنت في مصر، الذي يعرف على أنه نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات الإنترنت، 57.3% في السنة المالية 2020/2019، ارتفاعا من 41.3% في السنة المالية 2016/2015، علاوة على ذلك، هناك فجوة رقمية بين المناطق الحضرية والريفية (حيث بلغ معدل اننشار الإنترنت وفقا لأحدث التقارير 68.8% و47.8% على التوالي) وهي مسألة تسعى الحكومة إلى معالجتها باستثمارات تقدر بنحو 370 مليون دولار.