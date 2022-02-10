الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة العالمية: سريان سلالات فيروس شلل الأطفال يمثل طارئة صحية عامة

الدكتور أحمد المنظرى
الدكتور أحمد المنظرى

عقدت اللجنةُ الفرعية الإقليمية المعنية باستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته اجتماعها الرابع بدعوة من المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري.

حضر الاجتماعَ وزراءُ الصحة وممثلوهم من جيبوتي ومصر وإيران وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة واليمن.

وأعلنت اللجنة الفرعية أن استمرار سريان أي سلالة من فيروس شلل الأطفال في الإقليم يمثل طارئة صحية عامة على الصعيد الإقليمي، ودعت جميعَ السلطات إلى السماح بإتاحة اللقاحات للأطفال الأصغر سنًّا والأشد ضعفًا دون انقطاع، من خلال استئناف حملات التطعيم عن طريق الزيارات المنزلية.

وأصدرت اللجنة بيانات بشأن سريان فيروس شلل الأطفال البري في أفغانستان وباكستان، وبشأن سريان سلالات فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاحات في اليمن، إذ تحول القيود المفروضة على التطعيم عن طريق الزيارات المنزلية دون الوصول إلى الأطفال الأشد ضعفًا. 

ويُعدُّ انتشار شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط طارئة مُلحة، ولا يزال يمثل طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دوليًّا بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005).

وأحاط الأعضاء علمًا بوجود انخفاض حاد في حالات فيروس شلل الأطفال البري في أفغانستان وباكستان في عام 2021، لكنهم حذَّروا من التراخي.

وقال الدكتور المنظري: «لقد انخفض سريان فيروس شلل الأطفال البري إلى أدنى مستوى تاريخي في البلدين الموطونين بشلل الأطفال، وهما أفغانستان وباكستان، والتقدم المحرز ملحوظ، لكنه هشٌّ. وباتت فرصة القضاء على شلل الأطفال تطرق بابنا، ويجب علينا اغتنامها».

وتحدث الدكتور فيصل سلطان، المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة، عن التقدم الذي أُحرِز في العام الماضي، وأبلغ الأعضاءَ بأن البرنامج في باكستان لا يدخر جهدًا في السعي إلى القضاء التام على سريان شلل الأطفال.

فقال: «لقد كثفنا الجهود في المناطق الأشد صعوبة وفي المستودعات الرئيسية، ونحن عاكفون على الرصد الدقيق لسريان المرض عبر الحدود بالتنسيق مع أفغانستان، واتخاذ تدابير للاستجابة للفاشيات في حالة حدوثها، وبذل قصارى جهدنا لضمان عدم انتقال الفيروس في أي من الاتجاهين. ولتعزيز ثقة المجتمعات المحلية المهمشة، نقدم أيضًا الخدمات الأساسية والتطعيم ضد المستضدات والأمراض الأخرى».

وقالت الرئيسة المشاركة المُنتخبة حديثًا، الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة في قطر: «إن تزايد سريان فاشيات فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2 في إقليم شرق المتوسط والبلدان المجاورة في أفريقيا أمرٌ يثير قلقًا شديدًا، ويجب إيقافه بسرعة. ولتحقيق ذلك، يتعين علينا أن نضمن توفير بيئة مواتية للعاملين الصحيين، ليتمكنوا من توصيل قطرتَيْ لقاح شلل الأطفال إلى الأطفال».

وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة العامة في جيبوتي، الدكتور أحمد روبله عبد الله، خُططَ حملاتِ التلقيح وزيادة الترصُّد، استجابةً لسريان فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2، الذي اكتُشف مؤخرًا من خلال برنامج أخذ العينات البيئية الذي أُطلق حديثًا. 

وبالتأمل في أعمال اللجنة الفرعية، حث الرئيسُ المشارك معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الرحمن محمد العويس الأعضاءَ على مواصلة الالتزام الذي شهده عام 2021.

وأعرب الدكتور أحمد المنظري عن تقديره لدور مصر بوصفها أول بلد في الإقليم يطلق حملة تلقيح على الصعيد الوطني باستخدام اللقاح الجديد المضاد لفيروس شلل الأطفال، وأشاد كريس إلياس، رئيس مجلس مراقبة شلل الأطفال بالتقدم الملحوظ المحرز في استئصال شلل الأطفال في باكستان بدعم من البرنامج الإماراتي لمساعدة باكستان.

وقال الدكتور حامد جعفري، مدير البرنامج الإقليمي لشلل الأطفال والميسر المشارك للجنة الفرعية الإقليمية: «إن هذا التضامن والالتزام الإقليميين اللذين شاهدناهما من خلال هذه اللجنة الفرعية شيءٌ أفخر به، وهذا الالتزام بالهدف النهائي هو الذي سيساعدنا على تجاوز المرحلة الأخيرة لاستئصال شلل الأطفال».

الصحة العالمية شلل الاطفال سريان سلالة فيروس شلل الأطفال الإقليم السماح حملات التطعيم

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