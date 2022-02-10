وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض المنتجات الحرفية والتراثية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرضاً لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية والتراثية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة أثناء الافتتاح

وأوضحت محافظة القاهرة في بيانها أن المعرض المقام بالتعاون ما بين صندوق تحيا مصر ووزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة بقطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة أثناء الافتتاح

وتتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.



وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة أثناء الافتتاح

ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية مثل "الإكسسوارات، الملابس اليدوية، الكروشيه، منتجات الجلود، السجاد اليدوي، التحف والهدايا، خيوط المكرمية، مشغولات الخرز، المنتجات الخشبية"، وغيرها من المنتجات الاخرى اليدوية والتراثية.