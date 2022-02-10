السيطرة على حريق اشتعل فى دراجة بخارية بالطالبية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق اشتعل في دراجة نارية “موتوسيكل” بالطالبية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة باشتعال النيران في إحدى الدراجات البخارية في الطالبية، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بسيارة حماية مدنية لإخماد الحريق.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع عزبة ابو المكارم من عثمان محرم في منطقة الكونيسة بالطالبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.