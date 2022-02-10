الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

4 مارس.. بهاء سلطان يُحيي حفلا غنائيا على مسرح دار أوبرا جامعة مصر

بهاء سلطان
بهاء سلطان

يستعد النجم بهاء سلطان، لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 4 مارس المقبل على خشبة مسرح دار أوبرا جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر.

ويعد هذا الحفل الأول للمطرب بهاء سلطان بعد عودته للساحة الغنائية من جديد وطرحه أغنيات ألبومه الجديد “سيجارة” خلال الفترة الماضية وذلك بعد إعلان الصلح بينه وبين المنتج نصر محروس من خلال برنامج “صاحبة السعادة” والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وطرحت إدارة أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تذاكر الحفل للجمهور على 4 فئات وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 1000 جنيها مصريا، والفئة الثانية بملبغ 800 جنيها مصريا، والفئة الثالثة بملبغ 650 جنيها مصريا، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 300 جنيها.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء ويقدم بهاء سلطان خلال الحفل عدد كبير من أغنيات ألبومه الغنائي الجديد “سيجارة” بجانب أغنياته القديمة التي يعشقها الجمهور ومنها: ""يا ترى" ، "الواد قلبه بيوجعه"، وأغنية "أنا مصمم"، وأغنية "احلف"، وأغنية "٣ دقائق"، وأغنية "قوم أقف" التي قدمها من قبل مع تامر حسني، وأغنية "انت واخدها معايا تحدي".

وطرح المنتج نصر محروس مؤخرا أغنية جديدة من ألبوم “سيجارة” للنجم بهاء سلطان وتحمل الأغنية اسم “مين إتعلم ببلاش” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المنصات والمتاجر الغنائية الإلكترونية.

أغنية “مين إتعلم ببلاش” مع كلمات نصر محروس، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أمير محروس، وصولو بيانو : فادي بدر و صولو أورج : أسامة عبد الهادي و كلارنت محمد فوزي و جيتار روكت و إيقاعات شرقي أحمد بدير.

 

youtube

ويستعد بهاء سلطان لطرح الأغنية التاسعة من الألبوم مساء اليوم الخميس بعموان “رامي الحمول” من كلمات محمد الخضراوي وألحان محمد راجح. وتوزيع ياسر ماجد وتسجيل وميكس وماستر المهندس هاني محروس.

آخر أغنيات بهاء سلطان أغنية بهاء سلطان الجديدة أنا غلطان بهاء سلطان الفنان بهاء سلطان المطرب بهاء سلطان النجم بهاء سلطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»

موفد أمريكى يحض لبنان وإسرائيل على تسوية النزاع الحدودى البحرى بينهما