4 مارس.. بهاء سلطان يُحيي حفلا غنائيا على مسرح دار أوبرا جامعة مصر

يستعد النجم بهاء سلطان، لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 4 مارس المقبل على خشبة مسرح دار أوبرا جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر.

ويعد هذا الحفل الأول للمطرب بهاء سلطان بعد عودته للساحة الغنائية من جديد وطرحه أغنيات ألبومه الجديد “سيجارة” خلال الفترة الماضية وذلك بعد إعلان الصلح بينه وبين المنتج نصر محروس من خلال برنامج “صاحبة السعادة” والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وطرحت إدارة أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تذاكر الحفل للجمهور على 4 فئات وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 1000 جنيها مصريا، والفئة الثانية بملبغ 800 جنيها مصريا، والفئة الثالثة بملبغ 650 جنيها مصريا، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 300 جنيها.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء ويقدم بهاء سلطان خلال الحفل عدد كبير من أغنيات ألبومه الغنائي الجديد “سيجارة” بجانب أغنياته القديمة التي يعشقها الجمهور ومنها: ""يا ترى" ، "الواد قلبه بيوجعه"، وأغنية "أنا مصمم"، وأغنية "احلف"، وأغنية "٣ دقائق"، وأغنية "قوم أقف" التي قدمها من قبل مع تامر حسني، وأغنية "انت واخدها معايا تحدي".

وطرح المنتج نصر محروس مؤخرا أغنية جديدة من ألبوم “سيجارة” للنجم بهاء سلطان وتحمل الأغنية اسم “مين إتعلم ببلاش” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المنصات والمتاجر الغنائية الإلكترونية.

أغنية “مين إتعلم ببلاش” مع كلمات نصر محروس، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أمير محروس، وصولو بيانو : فادي بدر و صولو أورج : أسامة عبد الهادي و كلارنت محمد فوزي و جيتار روكت و إيقاعات شرقي أحمد بدير.

ويستعد بهاء سلطان لطرح الأغنية التاسعة من الألبوم مساء اليوم الخميس بعموان “رامي الحمول” من كلمات محمد الخضراوي وألحان محمد راجح. وتوزيع ياسر ماجد وتسجيل وميكس وماستر المهندس هاني محروس.