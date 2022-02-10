محافظ قنا: حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة فى العمل المحلى

أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، القرار رقم 52 لسنة 2022 بحركة تنقلات موسعة لنواب رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى داخل المحافظة، مشيرا إلى أن حركة التنقلات، تهدف إلي ضخ دماء جديدة في العمل المحلي، والدفع بالشباب للمواقع القيادية بهدف توفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ قنا أن القرار نص في مادته الأولى على تكليف عزت السيد محمد قناوي رئيس الوحدة المحلية لقرية العركي نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وخالد بهيج أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية القارة نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والحسيني صبري أبوزيد رئيس الوحدة المحلية لقرية هو نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، وفراج الوحش محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية القناوية نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ، وقاسم عبد الراضي عبدالفتاح رئيس الوحدة المحلية لقرية الكوم الأحمر نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز قوص.

كما أصدر محافظ قنا القرار رقم 53 لسنة 2022 والذى نص في مادته الأولى على تجديد انتداب 22 رئيس قرية هم ، رفاعي أحمد عبد اللاه رئيسا لقرية أبنود بمركز قنا، والهاني دشناوي موسي رئيسا لقرية أبو شوشة بمركز أبوتشت، وحسنية حسن محمد رئيسا لقرية الشيخية بمركز قفط، وعلاء راشد عبدالعزيز رئيسا لقرية القلعة بمركز قفط، وشعبان عبد القادر حسين رئيسا لقرية المراشدة بمركز الوقف، وعزت أحمد عمر رئيسا لقرية فاو قبلي بمركز دشنا، ومحمود قاسم رضوان رئيسا لقرية السمطا بمركز دشنا، وأحمد عبد الفضيل محمد رئيسا لقرية بهجورة بمركز نجع حمادي، ومحاسن محمود الصاوي رئيسا لقرية العسيرات بمركز فرشوط، ومحمد عبدالحفيظ أبوالفضل رئيسا لقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط، وعبير عبدالرحمن فهمي رئيسا لقرية الحلفاية بحرى بمركز نجع حمادي، وياسر عبدالعليم عبد الحافظ رئيسا لقرية الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي، وعبير عبدالحافظ محمود رئيسا لقرية الرحمانية قبلي بمركز نجع حمادي، ومنال همام أحمد رئيسا لقرية السلامية بمركز نجع حمادي، وربيع منصور عبدالله رئيسا لقرية القارة بمركز أبوتشت، وحسني عبدالرحيم طه رئيسا لقرية قصير بخانس بمركز أبوتشت، وزينب على إبراهيم رئيسا لقرية بخانس بمركز أبوتشت، ومحمد راشد بكرى رئيسا لقرية الشعانية بمركز نجع حمادي، ومحمد محمود مغربي رئيسا لقرية أبومناع بحرى بمركز دشنا، وجبريل زيدان عبداللطيف رئيسا لقرية الكلالسة بمركز قوص ، وخالد عبدالشافي محمود رئيسا لقرية جراجوس بمركز قوص، وخلف الله اليمني عبدالحكيم رئيسا لقرية أبودياب غرب بمركز دشنا.

وأضاف " الداودى " أن المادة الثانية من القرار نصت على ندب 19 رئيس قرية جديد شملت كل من أحمد عبدالخالق بتيتي للعمل رئيسا لقرية الأشراف بمركز قنا ، وياسر عبد الراضي حسن للعمل رئيسا لقرية أولاد عمرو بمركز قنا ، وزين الدين أبو الحسن محمد للعمل رئيسا لقرية الحراجية بمركز قوص ، وكارم سعد أحمد للعمل رئيسا لقرية المحروسة بمركز قنا ، ومحمد غلاب عبيد يوسف للعمل رئيسا لقرية الجبلاو بمركز قنا، وحسام سيد حسن مبارك للعمل رئيسا لقرية القناوية بمركز قنا، وحمادة صلاح كامل للعمل رئيسا لقرية أبومناع غرب بمركز دشنا، وإسلام إبراهيم وهب الله للعمل رئيسا لقرية الكلاحين بمركز فقط ، وأحمد عربي عابدين للعمل رئيسا لقرية البراهمة بمركز فقط ، وفاطمة على محمد للعمل رئيسا لقرية طوخ بمركز نقادة، ومحمد جلال محمود للعمل رئيسا لقرية البحرى قامولا بمركز نقادة، وحمدي سيد مبارك للعمل رئيسا لقرية حجازة بمركز قوص، ومحمد عبد الجابر عبدالله للعمل رئيسا لقرية خزام بمركز قوص ، وعبدالحليم حسين رزق للعمل رئيسا لقرية دندرة بمركز قنا ، ورشا سلاوى إسماعيل للعمل رئيسا لقرية أولاد نجم القبلية بمركز نجع حمادي ، وعبدالرازق عبدالله عبدالرازق للعمل رئيسا لقرية هو بمركز نجع حمادي، وأحمد محمود عبدالله للعمل رئيسا لقرية العركي بمركز فرشوط، وحسيبة سراج الدين عبدالرازق للعمل رئيسا لقرية أولاد نجم بهجورة بمركز نجع حمادي، ومحمد أبو المجد محمد للعمل رئيسا لقرية سمهود بمركز أبوتشت.