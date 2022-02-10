إدانات عربية لاستهداف ميليشا الحوثي مطار إبها الدولي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن الدفاعات السعودية دمرت مسيّرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي، لافتًا إلى سقوط شظايا اعتراض الطائرة المسيرة بمحيط المطار.

وتحدث التحالف عن سقوط 12 إصابة مدنية طفيفة من العاملين والمسافرين من جنسيات مختلفة في مطار أبها.

ولاحقا أعلن التحالف عودة الحركة الجوية بانسيابية بالمطار بعد إجراءات السلامة المعتادة.

وأكد التحالف في بيان أنه سيتخذ "إجراءات عملياتية حازمة استجابة للتهديدات ضد المطارات المدنية والمسافرين، مؤكداً أن الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين"، مشيراً إلى أن "تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية تمادٍ لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع".

أضاف أنه "سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات"، مطالباً المدنيين بصنعاء "إخلاء مواقع مدنية مستخدمة عسكريا خلال 72 ساعة المقبلة".

وترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز الإدانات العربية والدولية لإطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه مطار أبها:

مصر

أدانت مصر، الخميس، مواصلة جماعة الحوثي لهجماتها باتجاه الأراضي السعودية، وآخرها استهداف مطار أبها.

وقالت الخارجية في بيان إن القاهرة تجدد رفضها التام لهذه الهجمات مشيرة إلى أنها تمثل "تهديداً صريحاً لأمن واستقرار السعودية وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي".

أضاف البيان أن هذه الهجمات تشكل "تقويضاً لحرية الملاحة الجوية، وسلامة المدنيين" كما أكدت مصر مجدداً تضامنها الكامل مع السعودية "فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها".

البحرين

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية إدانتها للهجوم مؤكدةً أنه "عمل إرهابي آثم وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأكدت الوزارة وقوف البحرين مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

كما دعت البحرين إلى تضافر جهود المجتمع الدولي ووضع حد لهذه الأعمال التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

الأردن

بدورها، أدانت الحكومة الأردنية الاعتداءات المُستمرة لمليشيا الحوثي على أراضي السعودية، وآخرها إطلاق طائرة مُفخخة مُسيرة باتجاه مطار أبها.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول "إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان"، مُشدداً على وقوف بلاده المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

البرلمان العربي

كما أدان البرلمان العربي، استهداف مطار "أبها" في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيّرة مفخخة بدون طيار، الأمر الذي يهدد حياة مئات المسافرين للخطر.. واصفا هذا العمل بـ "الإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة، وجريمة حرب مكتملة الأركان".. مؤكدا ثقته في قدرة السعودية على تجاوز كافة الأزمات بعزم واقتدار.

وأكد البرلمان العربي في بيان صحفي اليوم، أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.. وقال: "نطالب بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة جماعة الحوثي على الجرائم التي تقوم بها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشدد البرلمان العربي على أن استهداف مطار أبها امتداد للهجمات الإرهابية التي نفذتها جماعة الحوثي بأسلحة تستهدف الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذا للأجندات الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‏، مجددا تأكيده على وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا وبرلمانا.