الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القضية الفلسطينية وتغير المناخ.. أجندة وزيرة الخارجية الألمانية خلال مباحثاتها في مصر

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك

تجري وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، مباحثات في مصر بعد غد السبت، وذلك خلال زيارتها الأولى لها منذ توليها منصبها أواخر ديسمبر الماضي.

تأتي زيارة بيربوك إلى مصر ضمن جولة لدول بالشرق الأوسط شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن، حيث تعد القاهرة أخر محطات جولتها. 

وقبل مغادرتها إلى الشرق الأوسط، أكدت بيربوك أن ألمانيا لا تزال شريكًا قويًا وموثوقًا به بالمنطقة، وأن الحكومة الاتحادية الجديدة ستستمر في جهودها لتعزيز السلام والأمن لشعوب المنطقة، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الألمانية نشرته على موقعها الإلكتروني.

وستشهد المباحثات المصرية الألمانية عدة ملفات أبرزها القضية الفلسطينية وتغيير المناخ والتعاون الثنائي بين مصر وألمانيا، بحسب بيان الخارجية الألمانية.

القضية الفلسطينية

وحول القضية الفلسطينية، قالت بيربوك إنه تم مؤخرا اتخاذ عدة خطوات نحو التقريب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو أمر رحبت به ألمانيا كثيرا به كثيرا، مضيفة أن مصر والأردن لهما دورا خاصا يلعبانه هنا باعتبارهما جيران مباشرتين لإسرائيل وأقدم شريكين في معاهدة السلام. 

وخلال مباحثاتها في مصر ستناقش كيف يمكنها العمل بالتعاون مع القاهرة لدعم المزيد من الخطوات على طول الطريق نحو عملية السلام، في إطار التزام ألمانيا بهدف حل الدولتين المتفاوض عليه. 

وأشارت الوزيرة إلى أنه لتحقيق حل الدولتين، يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية فاعلة وديمقراطية وذات سيادة في المستقبل. 

مرور 70 عاما على العلاقات المصرية الألمانية

وأكدت أن مصر شريكًا مهمًا ليس فقط فيما يتعلق بنزاع الشرق الأوسط ولكن أيضًا بالنسبة للعديد من التحديات الإقليمية مثل الصراع في ليبيا، كما أشارت إلى أن العام الجاري مصر وألمانيا ستحتفلان بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية.

ولفتت الوزيرة إلى أن المصريين مهتمين بشدة باللغة الألمانية والثقافة الألمانية، ولذلك هي تريد البناء على هذا من أجل المستقبل ودعم مصر في مساعيها لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في العمليات السياسية والاجتماعية.

تغيير المناخ واستضافة مصر لكوب 27

كما أشارت إلى قضية تغيير المناخ، حيث أكدت أن هناك عدد قليل من الأماكن في العالم حيث تتلاقى التهديدات التي تشكلها أزمة المناخ على الناس والطبيعة والاقتصاد وكذلك فرص التحول المستدام كما يحدث في الشرق الأوسط. 

وستعتزم خلال الزيارة البحث عن فرص لمزيد من التعاون في مجال سياسة المناخ والطاقة، سواء في تطوير الطاقات المتجددة أو حماية احتياطيات المياه أو حماية الموارد الطبيعية. 

وأكدت أن مصر، بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر تغير المناخ القادم "كوب 27"، لها دور مهم بشكل خاص تلعبه في هذا الصدد.

قضايا ساخنة على جدول أعمالها

ووفقا لصحيفة ميركور الألمانية، فإن وزيرة الخارجية البالغة من العمر 41 عاما والتي تعد أول وأصغر امرأة تتولى تلك الحقيبة في تاريخ ألمانيا، مهتمة للغاية بقضية المناخ حيث أن تعيينها لرئيسة منظمة السلام الأخضر السابقة جينيفر مورجان وزيرة دولة لسياسة المناخ الدولية يؤكد ذلك.

وأكدت الصحيفة أن المحادثات في مصر بشأن القضية الفلسطينية والمناخ مدرجة على جدول أعمالها السبت المقبل.

أما صحيفة "بوتشولتر بوركنر فولكسبلات" الألمانية فقالت أنه  بعد شهرين من توليها منصبه، تزور وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إسرائيل والأردن ومصر، لافتة إلى أن القضايا الساخنة ستكون على جدول أعمالها.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية تريد يريد إعطاء الزخم لعملية السلام في الشرق الأوسط، وإعطاء دفعة جديدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، التي وصلت إلى طريق مسدود منذ سنوات، لافتة إلى دور مصر الخاص في عملية السلام.

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