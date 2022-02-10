الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

40 مشروعًا بالملتقى الهندسي للروبوت بالجامعة الألمانية

الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية بالقاهرة

نظم قسم هندسة الميكاترونك بكلية هندسة وعلوم المواد بالجامعة الألمانية بالقاهرة، الملتقى الهندسي السنوي للروبوت، الذي شارك فيه ما يزيد عن 200 طالبًا استعرضوا خلاله ما يقرب من 40 مشروعًا. 

وتأتي فعاليات أعماله ثمرة لجهود طلاب الفرقة الخامسة خلال الفصل الدراسي التاسع في مادة الروبوتات، وجاء برعاية الدكتور مصطفى بركة، عميد الكلية، وإشراف الدكتور السيد إمام مرجان، الأستاذ بالقسم، والدكتور أيمن البدوي، رئيس القسم.

وتهدف الكلية من تضمين برنامجها الدراسي لمادة الروبوتات، إلى تعليم وتطبيق أساسيات هذا العلم التي تتمثل أهميته في كونه علمًا تطبيقيًا، يشجع على التعلم التعاوني، حيث يتم توزيع الأدوار على المشاركين وهم المبرمج، الموثق، المصمم، الباحث، حيث اختص كل مشروع على حدة بتصميم وتصنيع جزء على هيئة طرف صناعي للروبوت (ذراع - ساق) ثم قام المصممون بطباعة هذه الأطراف الصناعية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D printing  وتركيبها وتوصيلها بالدوائر الكهربائية الخاصة بالمشروع ومن ثم برمجتها والتحكم في آلية كافة أجزائها الميكانيكية والإلكترونية، وذلك بدعم  أعضاء هيئة التدريس وهم؛ الدكتور عمر شحاتة، لبنى طارق، داليا ممدوح، أحمد فهمي، مي ميرا.

وتحرص الجامعة على تنظيم هذا الملتقى السنوي الذي يستعرض فيه الطلاب مشروعاتهم التي تم تنفيذها بإتباع أحدث الأسس العلمية التطبيقية التي تدمج بين عدد من المجالات الهندسية بعضها  ببعض  كالهندسة الميكانيكية، الكهربائية، المعلوماتية، الإلكترونية، الحاسوبية، البرمجيات والرياضيات وغيرها، حيث تعد الإطار الرابط  بين الدراسة النظرية والعملية التي تكسب الطلاب  استراتيجيات حل المشكلات وإتخاذ القرارات وتطوير المجتمعات والمشاركة في وضع الحلول العلمية والتطبيقية على المستويين؛ المحلي والدولي، إضافة لإعداد الخريج  لمجابهة التنافسية في أسواق العمل.

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بولس فهمى إسكندر

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