الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. استئناف جلسة محاكمة رجل أعمال بالغردقة بتهمة الرشوة

ارشيفية
ارشيفية

تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار عبدالجليل مفتاح، اليوم الخميس، نظر جلسات محاكمة رجل الأعمال "م. س. عبدالفتاح" نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، ومالك إحدى المجموعات الفندقية الكبرى بالغردقة، وأخرين في قضية رشوة مالية.
 
كانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رجل الأعمال "م. س. عبدالفتاح"، صاحب مجموعة فنادق بالبحر الأحمر وشرم الشيخ، أثناء تقديمه رشوة لمدير ائتمان أحد البنوك في إحدى القرى السياحية التي يملكها بالغردقة. 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأحالتهم للمحاكمة الجنائية.

البحر الاحمر تحقيق محاكمة الرشوة الرقابة الإدارية الرقابة قضية رشوة الاستثمار السياحي محاكمة الجنائية

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