تونس والسعودية تبحثان استكمال بناء مستشفى الملك سلمان الجامعى بالقيروان

بحث وزير الصحة التونسي علي المرابط مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، والسفير السعودي عبد العزيز بن علي الصقر عددا من المحاور، منها متابعة تقدم إنجاز مشروع بناء مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان، وبناء مستشفيين جوهريين صنف "ب" بالجم ولاية المهدية وبسبيبة من ولاية القصرين.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان مساء الأربعاء- أن اللقاء مثل فرصة لمزيد من التنسيق لإنجاز المشاريع السابقة في وقتها المحددة ، وتذليل الصعوبات المطروحة والتي تعيق إنجازها.

وقال المرابط إن هذا المشروع يعتبر إنجازا هاما لقطاع الصحة بتونس ، حيث سيوفّر 500 سرير في كلّ الاختصاصات الطبية ، مؤكدا أن هذا المستشفى سيكون بمعايير ومقاييس دولية ، مشددا على ضرورة استكمال الدراسات في أسرع وقت.

وفي السياق عبّر المدير التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية والسفير السعودي عن تشجيعهم للتعاون التونسي السعودي وعلى إنجاز هذا المشروع الحيوي والهامّ بالقيروان لما سيوفره من خدمات صحية ضرورية للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، بحثت وزيرة الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي مع المدير التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمان مرشد والوفد المرافق له ، تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين تونس والسعودية في المجال الثقافي.

وقالت وزارة الثقافة التونسية - في بيان مساء الأربعاء - إن الطرفان بحثا سبل التعاون المشترك في مجال المحافظة على المعالم الأثرية والمواقع التراثية بما من شأنه أن يساهم في تثمين المخزون الثقافي والتراثي لتونس والتعريف به والترويج له عربيا وإقليميا والتسريع في تنفيذ مشروع ترميم الجامع الكبير عقبة بن نافع بالقيروان ومحيطه الخارجي وتهيئة جامع الزيتونة المعمور بالمدينة العتيقة.

وأكّدت القرمازي حرص وزارة الثقافية على تثمين التراث والمحافظة على مختلف مكوّناته لما يشهده اليوم من صعوبات متعدّدة ومتنوعة وعزمها على عقد العديد من الشراكات الدولية والوطنية لترميم المعالم الأثرية والمواقع التاريخية والحضارية وإعادة تهيئتها ولوضع برامج متميزة لاستغلالها في الاستثمار الثقافي وجعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

