الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير بحرينى: إطلاق الإقامة الذهبية سيسهم فى تنشيط السياحة

زايد بن راشد الزياني
زايد بن راشد الزياني

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، أن إطلاق الإقامة الذهبية في بلاده سيسهم في تنشيط السياحة وزيادة أعداد المستثمرين بمجالات عديدة أهمها في المعارض والمؤتمرات، وستلعب دور مهم في ترسيخ البيئة المحفّزة والجاذبة للمستثمرين في البلاد.


وقال الزياني - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين (بنا) - إنه يتم العمل حاليا على حملة تسويقية وترويجية عالمية ضخمة هي الأكبر في تاريخ القطاع السياحي، حيث تم استهداف 19 سوقاً حول العالم، مؤكدا أن الجهود مستمرّة لإقامة أكبر عدد من الشراكات الدولية مع شركات سفر وسياحة مرموقة عالميا لمضاعفة عدد السياح الراغبين بزيارة البحرين، مشيرا إلى أن الامتيازات التنافسية التي توفّرها بلاده أسهمت في حلحلة المعوقات أمام المستثمرين عبر تعديل وإصدار العديد من القوانين والتشريعات الهادفة لتبسيط وتسريع وتسهيل ممارسة الأعمال.


وأكد الزياني أهمية دعم وتنمية كافة القطاعات بما يعزز البيئة الاستثمارية في مجالات عديدة، ويرفد الاقتصاد الوطني وفقا لتطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال إطلاق حزمة من المبادرات والمشاريع المبتكرة والهادفة إلى تطوير مسارات القطاعات التنموية الواعدة باعتبارها أحد أولويات خطة التعافي الاقتصادي، وبما يسهم في زيادة التنافسية واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

 

ومن جانبه، أكد ولي العهد رئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن التحديات المعاصرة تتطلب تكاتف الدول التي تؤمن بالسلام نهجا وخيارا استراتيجيا ومواجهة الأفكار والأيديولوجيات الهدامة التي تغذي الكراهية والتطرف والإرهاب.

 

وأشار ولي عهد البحرين - خلال لقائه مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت - إلى أهمية الاستمرار في ترسيخ أسس التعاون الاستراتيجي بين الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يصب في دعم مسارات التنمية إقليميا ودوليا.

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