مكتبة الطفل تنظم زيارة لقصر البارون (صور)

نظمت مكتبة الطفل بمركز توثيق وبحوث أدب الطفل، اليوم الأربعاء، زيارة ثقافية لقصر البارون إمبان بمصر الجديدة لأطفال المكتبة، من تنظيم منال عمر، وتطوع ميرفت حامد.

وقصر البارون إمبان هو أحد قصور مصر الأثرية ذات الطراز المعماري الخاص، وهو تحفة معمارية، شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان الذي جاء إلى مصر قادمًا من الهند في نهاية القرن ١٩، فشرع في إقامة مشروع سكني جديد في صحراء القاهرة تحت اسم "هيليوبوليس"، وقرر إنشاء قصره الخاص بها فاختار تصميمًا على طراز العمارة الهندوسية الأوروبية للمعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل.

بدأ بناء القصر في عام ١٩٠٦ وافتتح في عام ١٩١١، ومع تناقل ملكية القصر بدأ يتعرض للإهمال حتى قامت الحكومة المصرية بشرائه في عام ٢٠٠٥ لقيمته الأثرية والمعمارية، وبدأت وزارة الآثار المصرية أعمال ترميمه في عام ٢٠١٧، والتي انتهت بافتتاحه في عام ٢٠٢٠، ويقع القصر حاليًا في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

البارون إدوارد إمبان هو مهندس ومؤسس مشاريع ومالي وصناعي ورحال من أثرياء بلجيكا من مواليد 20 سبتمبر 1852، منحه ليوبولد الثاني ملك بلجيكا لقب بارون في عام 1907م تقديرًا لمجهوداته في تمويل مستعمرات المملكة البلجيكية.

لم يقتصر البارون نشاطه على المجالين الاقتصادي والهندسي فقط، بل امتد إلى مجالات السفر والترحال، فانطلق بأمواله إلى عدة بلدان مثل المكسيك والبرازيل والكونغو والهند، حيث استطاع تنمية ثروته، وانتهى به الترحال إلى مصر فوصل إلى القاهرة في نهاية القرن التاسع عشر، بالتحديد بعد عدة سنوات من افتتاح قناة السويس، ولم تمضِ أيام حتى عشق الرجل مصر، واتخذ قراره بالبقاء فيها، وكتب في وصيته أن يدفن في أرضها حتى لو وافته المنية خارجها وهو ما حدث بعد أن توفي في بلجيكا في 22 يوليو 1929م، ونقل جثمانه إلى كنيسة البازيليك في هيليوبوليس.

أطفال مكتبة الطفل فى قصر البارون إمبان