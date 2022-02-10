«الحج والعمرة» السعودية: 55 ألفا أدوا مناسك العمرة الأربعاء

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” عن التقرير اليومي لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث تم إصدار نحو 26 مليونا و167 ألفا و359 تصريحا لدخول مسجد الحرام وذلك حتى اليوم الأربعاء.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع التصاريح اليوم لدخول مسجد الحرام كان 125 ألفًا و460 تصريح، منها 70 ألفا و357 مصليًا، و55 ألفا و103 للعمرة، موضحة أن المتوسط اليومي للصلاة في المسجد الحرام 78 ألفا و617 مصليا و62 ألفا و828 معتمرا يوميا.

وأشارت إلى أن أعداد التصاريح التي تم إصدارها لدخول إلى المسجد النبوي بلغت نحو 3 ملايين و434 ألفا و829 تصريحا، لافتا إلى أن اليوم قد زار 9 آلاف و232 زائرا لقبر الرسول الكريم، كما قام 12 ألفًا و680 شخصا بالصلاة في الروضة الشريفة، بمجموع تصاريح وصلت 21 آلف و 912 تصريحا.

وأوضحت أن المتوسط اليومي للتصاريح اليومية في المسجد النبوي منها نحو 9 آلاف و231 تصريحًا لزيارة قبر الرسول الكريم، و9 آلاف و 336 تصريحًا للصلاة في الروضة الشريفة.

وفى ذات السياق، تستعد نحو ما يقرب من1381 شركة سياحة لبدء موسم العمرة للمواطنيين المصريين، وتقوم بإنهاء الإجراءات الخاصة بها لتيسير أولى رحلات العمرة وفقا للضوابط المعلنة من قبل وزارة السياحة والآثار، وستبدأ غدا الخميس وزارة السياحة والآثار فى مراجعة ملفات شركات السياحة للعمرة لبدء تشغيل رحلات العمرة للمصريين.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إطلاقها تطبيق Saudi Visa Bio ويهدف هذا التطبيق إلى سرعة إنهاء إجراءات إصدار تأشيرات الحج والعمرة، حيث يقوم التطبيق بتسجيل الخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين قبل إصدار تأشيرة الحج أو العمرة والقيام بربط البصمة الخاصة بالمعتمر أو الحاج بالتأشيرة.

تقرير العمرة