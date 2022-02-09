الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«حظر تجول» يحصد 12 جائزة في مهرجان جمعية الفيلم

رمسيس
رمسيس

حصد فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس على 12 جائزة في الدورة الـ47 من مهرجان جمعية الفيلم للأفلام التي عُرضت خلال عام 2020.

وحصل الفيلم على نصيب الأسد في الجوائز بين الأفلام المصرية الـ24 التي عرضت عام 2020  ما بين دور العرض والمنصات، حيث حصل على جائزة أفضل أفيش للمصمم يوسف عادل، والديكور للمهندس عاصم علي، والموسيقي التصويرية لتامر كروان، والمونتاج لهبة عثمان والتصوير لعمر أبو دومة، وأحسن سيناريو لأمير رمسيس.

كما حصل الفيلم على جائزة أحسن إخراج، وحصل كامل الباشا على جائزة ممثل الدور الثاني، و ممثلة دور ثان لأمينة خليل، بينما حصلت إلهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة، وحصل المنتج صفي الدين محمود على جائزة أفضل فيلم لعام 2020 وجائزة أفضل فيلم من تصويت الجمهور.

وحصد الفيلم العديد من الجوائز خلال منافساته في المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية، حيث فاز بـ4 جوائز في مسابقة الفيلم المصري من جمعية كتاب ونقاد السينما وهي جائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو لأمير رمسيس، جائزة أفضل ممثلة للنجمة القديرة إلهام شاهين، وجائزة أفضل وجه صاعد النجم محمود الليثي، وأيضًا 4 جوائز في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 69 وهي جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل ممثلة للنجمة إلهام شاهين، جائزة الأبداع الفني للنجم القدير كامل الباشا، وجائزة أفضل فيلم.

ونافس الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، وحظي على عروض كاملة العدد، كما حازت نجمته إلهام شاهين بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم، كما في مهرجان القدس للسينما العربية.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها. 

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصر الله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان.

مهرجان القاهرة السينمائى مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نصر الله إخراج مهرجانات مصرية 2020 إلهام شاهين حاكم قرار حظر التجوال

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