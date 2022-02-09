الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عن لقاء الأهلي والهلال.. الحلفاوي:"ننتظر مباراة رفيعة المستوى بين الشقيقين"

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

علق الفنان نبيل الحلفاوي على خروج فريق الهلال السعودي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات، وذلك بعد هزيمته الأولى في البطولة خلال لقاء فريق تشيلسي الإنجليزي. 

وكتب الحلفاوي عبر حسابه بموقع التغريدات “تويتر” قائلا :"‏هارد لك للهلال السعودي.. أداء قوي أمام بطل أوروبا وندية مشرفة، منافسة عربية عربية على الميدالية البرونزية بين الأهلي بطل أفريقيا(بعد عودة لاعبيه من الماراثون الأفريقي) والهلال بطل آسيا السبت القادم.

وتابع :"ننتظر مباراة رفيعة المستوى إن شاء الله تظللها روح المحبة والإخاء بين الشقيقين" .

وخسر النادي الأهلي أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين لصفر، ليودع البطولة ويلاقي الفريق السعودي على المركز الرابع والثالث. 

كانت آخر ظهور للفنان نبيل الحلفاوي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “القاهرة كابول” مع الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة حنان مطاوع والفنان أحمد رزق، من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج سينرجي، وقدم دور والد الفنانة حنان مطاوع وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرض العمل الأخير خلال رمضان.

خالد الصاوي نبيل الحلفاوي الإمارات أفريقيا الهلال السعودي الميدالية البرونزية فتحي عبدالوهاب نادي الاهلي الاهلى والهلال

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