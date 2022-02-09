الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

راغب علامة يطرح فيديو كليب أحدث أغانيه «ممكن ازعلك»

راغب علامة
راغب علامة

طرح  النجم اللبناني راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان “ممكن ازعلك” على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الإلكترونية.

ويتعاون راغب علامة في أغنيته الجديدة مع كلٍ من الشاعر الغنائي محمد البدري والملحن بينو، والموزع الموسيقي مدحت خميس، ومهندس الصوت أمير محروس ومن إخراج شريف صبري.

كما يتعاون النجم راغب علامة في أغنية رومانسية جديدة تحمل اسم "سيبنى ليه" من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع جون ماري رياتشي، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

حفل راغب علامة في عيد الحب

ويستعد النجم اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي ضخم في عيد الحب للجاليات العربية بالولايات المتحدة الأمريكية ويسافر راغب علامة خلال أيام لأمريكا لإجراء البروفات الخاصة بالحفل على خشبة مسرح هيوستن، ومن المقرر أن يقدم راغب علامة باقة متنوعة من أغانيه المختلفة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور. 

راغب علامة ضيف برنامج حبر سري

ويحل راغب علامة ضيفا على برنامج “حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس وذلك مساء غد الخميس على أن يذاع الجزء الثاني من الحلقة بعد الجمعة.

ومن المقرر أن يتحدث النجم راغب علامة خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والكواليس في حياته الفنية والشخصية، كما يقدم العديد من أغانيه الشهيرة خلال الحلقة.

أخر أعمال راغب علامة الغنائية

وطرح راغب علامة الأشهر الماضية أحدث أغنياته التى تحمل اسم "فورا غرام" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الإلكترونية، وذلك على طريقة الفيديو كليب.

أغنية “فورا غرام” من كلمات الشاعر الغنائي تراث نمير وألحان المحلن على سالم، والكليب من إخراج فارس سخن.

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