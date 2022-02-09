الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة سيدتين في حادث سير ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، حادث مروري أسفر عن مصرع وإصابة سيدتين.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، باصطدام سيارة مسرعة بسيدتين بمركز اهناسيا .

انتقلت سيارتين، إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "ن.ف.ع" 25 عامًا، ربة منزل وإصابة "د.أ.ع" 35 عامًا، ربة منزل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إهناسيا المركزي، والمصابة إلى المستشفى سالفة الذكر لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بني سويف حادث تصادم مصرع واصابة محافظة بني سويف حادث مرورى المباحث الجنائية أمن بني سويف

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