بعد طرح أغنية «حلم».. لطيفة: أختار قصائدى لإرضاء أصحاب الذوق الراقى

طرحت النجمة لطيفة قصيدة "حلم" بطريقة الفيديو كليب، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد، وألحان الموسيقار د. طلال، ومن توزيع يحيي الموجي.‏

وأعربت"لطيفة" عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية على القصيدة وفكرة الفيديو ‏كليب التي تتناسب بشكل كبير معها.

وأكدت النجمة التونسية أن الموسيقار طلال دائما يبحث ‏عن تقديم أعمال مميزة ومختلفة وبها إبداع، وهو ما جعله ينبش خلف أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد ليجد هذه القصيدة المكتوبة باللغة العربية الفصحى.‏

وأشارت "لطيفة" إلى أن قصيدة "حلم" هي حكاية بها قصة ومناجاة، لأن الشاعر كتبها لحبيبته في دار ‏الخلود، وهو يناجي طيفها بحلم اللقاء وعودة مستحيلة إلى الحياة. ‏

وأكملت : "أهوي تقديم الأعمال والقصائد الصعبة، فهي الملاذ المنجي من تندي المستوى الفني ‏وانحدار الموسيقى الذي انتشر مؤخرا، ولذلك أقوم كل فترة باختيار قصيدة باللغة العربية ‏الفصحى لغنائها لإشباع الجمهور من الفن الراقي".‏

وقالت النجمة التونسية: "منذ طفولتي وأنا تلميذة في مدرسة كبار وعظماء الموسيقى الشرقية، ‏وأحفظ قصائد أحمد شوقي والسنباطي والقصبجي وأبوالعلا محمد، وتمنيت أن أغني كلماتهم، ‏واليوم تحقق حلمي بغناء قصيدة للشاعر الكبير حسين السيد".



يقول مطلع القصيدة : ‏

أقبل الليل فحيّاه المساء

شاحب الأضواء مسدولَ الضياء

واستوى شبحٌ على عرش الفضاء

يُعلِم الدنيا بأن الليل جاء

ومضى يوم وولّى

وانقضى عمرٌ من الزمنِ

وهفا قلبي وحنّ ودعا روحي الى الشجنِ

فتراءى لي على الأفقِ البعيد

طائراً ينساب من دنيا الخلود

إنها روح حبيبي

هزّها شدو نحيبي

يا خاطري طِر نحوها

واذكر لها أني وحيد

فلعلها تحنو على قلبي

فيحيا من جديد

يذكر أن قصيدة "حلم" من توزيع روتانا، وبدأ عرضها على شاشة القناة أمس، كما تم طرحها ‏على موقع يوتيوب وعدد كبير من الأبلكيشن الخاص بالموسيقى في الوطن العربي، وقد قام ‏المخرج وليد نصيف بتصوير الكليب في مصر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وأجرى عمليات ‏المونتاج بين لبنان ودبي، وقد حققت الأغنية بعد طرحها بساعات ما يقترب من 100 ألف ‏مشاهدة.‏