الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وائل فهمي عبدالحميد ينتهي من تصوير «النقطة العامية»

المخرج وائل فهمي
المخرج وائل فهمي عبد الحميد

انتهى المخرج وائل فهمي عبدالحميد من تصوير مسلسل "النقطة العاميه"، وبدأ مرحلة المونتاج ‏تمهيدا لعرضه على احدى القنوات الفضائية، وعدد من المنصات الإلكترونية، وينتمي المسلسل ‏لنوعية الدراما القصيرة، حيث تعرض أحداثة في 15 حلقة ويحمل طابع السايكودراما، إذ تدور ‏الأحداث في اطار اجتماعي حول النقطة العامية في مخ الإنسان، وصراعاته النفسية والداخلية.‏

كواليس المسلسل

وكشف وائل فهمي عبدالحميد، في تصريحات صحفية، أنه يواصل حاليا عمليات المونتاج ‏والتلوين، تمهيدا لعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن العمل به قصة جديدة ومختلفة ‏تماما عن الأعمال السيكودراما التي قدمت من قبل، واشار أن المنتجان محمد إبراهيم وهاني فتحي ‏تحمسا للفكرة فور قراءة السيناريو، وهو ما دفعه لتقديمها، خاصة لما تحملة من أفكار غير ‏تقليدية في عالم السيكودراما، وقال :"الفكرة تشبه المجتمع المصري كثيرا وهو ما يميزها عن ‏غيرها من الأفكار التي تقدم في نفس سياق السيكودراما".‏

كواليس النقطة العامية

أبطال مسلسل النقطة العامية

مسلسل "النقطة العامية" بطولة أيتن عامر، صلاح عبدالله، هاجر الشرنوبي، إيهاب فهمي، ومحمد ‏عز، وأخرون، ومن تأليف عمرو جمعة وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، وإنتاج شركة "انفنتي" ‏للمنتجان محمد إبراهيم وهاني فتحي.‏

المخرج وائل فهمى عبد الحميد المخرج وائل فهمى مسلسل النقطة العامية أيتن عامر تفاصيل النقطة العامية

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