وائل فهمي عبدالحميد ينتهي من تصوير «النقطة العامية»
انتهى المخرج وائل فهمي عبدالحميد من تصوير مسلسل "النقطة العاميه"، وبدأ مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه على احدى القنوات الفضائية، وعدد من المنصات الإلكترونية، وينتمي المسلسل لنوعية الدراما القصيرة، حيث تعرض أحداثة في 15 حلقة ويحمل طابع السايكودراما، إذ تدور الأحداث في اطار اجتماعي حول النقطة العامية في مخ الإنسان، وصراعاته النفسية والداخلية.
وكشف وائل فهمي عبدالحميد، في تصريحات صحفية، أنه يواصل حاليا عمليات المونتاج والتلوين، تمهيدا لعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن العمل به قصة جديدة ومختلفة تماما عن الأعمال السيكودراما التي قدمت من قبل، واشار أن المنتجان محمد إبراهيم وهاني فتحي تحمسا للفكرة فور قراءة السيناريو، وهو ما دفعه لتقديمها، خاصة لما تحملة من أفكار غير تقليدية في عالم السيكودراما، وقال :"الفكرة تشبه المجتمع المصري كثيرا وهو ما يميزها عن غيرها من الأفكار التي تقدم في نفس سياق السيكودراما".
أبطال مسلسل النقطة العامية
مسلسل "النقطة العامية" بطولة أيتن عامر، صلاح عبدالله، هاجر الشرنوبي، إيهاب فهمي، ومحمد عز، وأخرون، ومن تأليف عمرو جمعة وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، وإنتاج شركة "انفنتي" للمنتجان محمد إبراهيم وهاني فتحي.