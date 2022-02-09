وائل فهمي عبدالحميد ينتهي من تصوير «النقطة العامية»

انتهى المخرج وائل فهمي عبدالحميد من تصوير مسلسل "النقطة العاميه"، وبدأ مرحلة المونتاج ‏تمهيدا لعرضه على احدى القنوات الفضائية، وعدد من المنصات الإلكترونية، وينتمي المسلسل ‏لنوعية الدراما القصيرة، حيث تعرض أحداثة في 15 حلقة ويحمل طابع السايكودراما، إذ تدور ‏الأحداث في اطار اجتماعي حول النقطة العامية في مخ الإنسان، وصراعاته النفسية والداخلية.‏

كواليس المسلسل

وكشف وائل فهمي عبدالحميد، في تصريحات صحفية، أنه يواصل حاليا عمليات المونتاج ‏والتلوين، تمهيدا لعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن العمل به قصة جديدة ومختلفة ‏تماما عن الأعمال السيكودراما التي قدمت من قبل، واشار أن المنتجان محمد إبراهيم وهاني فتحي ‏تحمسا للفكرة فور قراءة السيناريو، وهو ما دفعه لتقديمها، خاصة لما تحملة من أفكار غير ‏تقليدية في عالم السيكودراما، وقال :"الفكرة تشبه المجتمع المصري كثيرا وهو ما يميزها عن ‏غيرها من الأفكار التي تقدم في نفس سياق السيكودراما".‏

كواليس النقطة العامية

أبطال مسلسل النقطة العامية

مسلسل "النقطة العامية" بطولة أيتن عامر، صلاح عبدالله، هاجر الشرنوبي، إيهاب فهمي، ومحمد ‏عز، وأخرون، ومن تأليف عمرو جمعة وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، وإنتاج شركة "انفنتي" ‏للمنتجان محمد إبراهيم وهاني فتحي.‏