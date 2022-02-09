محافظة بني سويف ترد على شكاوى المواطنين من انبعاث رائحة كريهة شرق النيل

أوضحت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، بشأن الشكوى التي تم رصدها بخصوص تضرر بعض سكان مدينة بني سويف شرق النيل من انتشار روائح كريهة مساء كل يوم.

حيث قامت اللجنة التي قام بتشكيلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، وعضوية كل من الإدارة العامة لشئون البيئة و إدارة الأزمات، وأعضاء من: جهاز المدينة ، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة ، بزيارة ميدانية للمصانع بالمنطقة الصناعية التابعة لجهاز المدينة بالقرب من قرية جزيرة أبوصالح ، والمصانع الواقعة في نطاق المدينة.

وبناء على نتائج الزيارة الميدانية ، تم منح مهلة لمصنعين أسبوعا لتلافي كل الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها عن طريق المعاينة على أرض الواقع ، والتي تتسبب في انبعاث تلك الروائح الكريهة، وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز مدينة بني سويف ، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المصنعين حال عدم تلافي تلك الملاحظات خلال المهلة الممنوحة

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة قيام اللجنة بالمتابعة المستمرة مع الجهات ذات الصلة حتى زوال أسباب المشكلة من خلال الحلول البيئة والفنية المناسبة، مشددا على أهمية هذا الموضوع ، الذي يتعلق بصحة وسلامة المواطنين

يذكر أن اللجنة قامت بزيارة عديدة للمنطقة تنفيذا لتوجيهات المحافظ للوقوف على أسباب المشكلة،وتنفيذ الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبالفعل تم تحديد المصانع التي قد تسبب في انبعاث الروائح الكريهة، وتمت مراجعاتها فنيا وبيئيا بشكل شامل ، لتحديد المطلوب وتنفيذه من خلال تطبيق الاشتراطات والقانون.

وفي سياق آخر، عقد السيد بلال حبش نائب المحافظ،اجتماعاً بأعضاء وحدة السكان بديوان عام المحافظة بحضور: قرني عبد الحليم رئيس الوحدة مدير إدارة الإحصاءات المركزية بالمحافظة وباقى أعضاء الوحدة من رؤساء الوحدات المحلية السبع ومسؤولى القطاعات والأجهزة التنفيذية والمجالس القومية المعنية و واللجان التنسيقية بالمراكز والشباب المتطوع بوحدة السكان