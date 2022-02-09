الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة العالمية»: لا بديل للقاح كورونا للوقاية من الفيروس

الدكتورة رنا الحجة
الدكتورة رنا الحجة

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إنه مع وجود أدوية فعالة ضد فيروس كورونا يتسائل البعض عن إذا كانت تلك الأدوية بديلا للقاحات أم لا.

وأكدت “الحجة” أنه لا يوجد دواء بديل للقاح يكون للوقاية من الفيروس، مشيرة إلى أن الوقاية من خلال اللقاح.

وأشارت إلى أن الأدوية المتاحة حاليا مرخصة من منظمة الصحة العالمية ولها ضوابط وشروط منها؛ علاج الحالات الشديدة التي تتطلب الحجز بأسرة الرعاية المركزة والوضع على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضافت أنه يجب ألا يساء استخدام تلك الأدوية، مؤكدة أن الوقاية خير من العلاج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن، المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عن بُعد، حول وضع فيروس كورونا كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على العمل المشترك مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لإشراك المجتمعات على المستوى القطري لإنهاء الجائحة.

يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، محمد شفيق المستشار الإقليمي للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وفي سياق آخر؛ تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة العالمية أدوية فعالة للقاحات الوقاية الأدوية المتاحة الحالات الشديدة

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