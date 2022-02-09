«المحامين» تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ19 نقابة فرعية

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لنقابات: «الإسكندرية _ جنوب البحيرة ـ شمال البحيرة ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ مرسى مطروح ـ كفر الشيخ – الجيزة ـ الفيوم ـ بني سويف _ المنيا _ جنوب أسيوط ـ شمال أسيوط ـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ أسوان – الوادي الجديد»، بقاعة اتحاد عمال مصر.

وترأس حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين نيابة عن رجائي عطية نقيب المحامين، الجلسة، وبحضور محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

يذكر أن نقابة المحامين، قررت ضم جلستي حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، لعقدهما اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير، بقاعة اتحاد عمال مصر، بجوار قسم الأزبكية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة، عن الكشوف النهائية للمرشحين على منصب نقيب المحامين بنقابة غرب طنطا الفرعية.

وطبقا للكشف المرفق فإن المرشحين على منصب نقيب غرب طنطا هم الأساتذة؛ عماد حامد، وفرج سعيد فرج، ومحمد خليل، ومحمد جَنح، والأستاذة منال الخضر، وهشام رضا حسان.

وتجرى الانتخابات على منصب النقيب طبقا لقرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة يوم 28/2/2022، والإعادة يوم 3/3/2022.

فيما كشف محمود الداخلي، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، بأنه قد تم الانتهاء من مراجعة ملفات أخرى جديدة من ملفات الطلبات التي قدمت بشأن المعاشات وعددها 53 ملف، وتمت إحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش من يناير 2022.

جاء ذلك استكمالًا لتنفيذ قرار نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتولي الأمين العام المساعد محمود الداخلي إدارة المعاشات وبمؤازرة إبراهيم عبدالرازق مدير الإدارة وموظفيها.

وبالنسبة للورثة والعجز، أوضح الأمين العام المساعد أنه قد تم أيضّا مراجعة 45 ملفًا من مستحقي المعاش من ورثة الأساتذة المتوفين والعجز الطبي وإحالتها إلى الإدارة المالية أيضًا، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ شئونها نحو تحرير الشيكات أيضًا والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش من ورثة المحامين المتوفين.