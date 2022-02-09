«دخل بيتي وأخذ الصور».. فحص ادعاء والد فتاة بتعرّضها للابتزاز الإلكتروني بالشرقية

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ادعاء أحد الأشخاص تعرض ابنته للابتزاز الإلكتروني بنشر صور غير لائقة لها على مواقع التواصل الإجتماعي وجروبات أهالي محافظة الشرقية.

وقال المواطن في مداخلة ببرنامج تلفزيوني إن المتهم أنشأ موقعين مخلين على الإنترنت باسم ابنته وتدعى هاجر، موضحًا: «المتهم متربي في بيتي، وكان بيدخل البيت يصلح الأجهزة ومنها الكمبيوتر فأخد منها الصور الخاصة بابنتي».

ولفت إلى أن الشاب المذكور تقدم لخطبة ابنته هاجر وعندما تم رفضه لأسباب عائلية، بدأ نشر الصور التي بحوزته وحصل عليها بالتحايل على الإنترنت، وأضاف عليها صورًا أخرى مفبركة، وذلك لرفض الأسرة طلبه بخطبة الفتاة وابنة عمها ما دفعه للانتقام بنشر صور غير لائقة للفتاتين.