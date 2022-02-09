الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ قافلتين طبيتين بمركزي شبراخيت ورشيد بالبحيرة

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. 

ونظمت الوحدات المحلية لمركزي شبراخيت ورشيد بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، عدد ٢ قافلة سكانية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت شعار "الخِلفة مسؤولية.. شارك في التنمية"، أحدهما بمقر مركز شباب قرية مستناد بشبراخيت، وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية: توقيع الكشف على  ٥١٨ حالة من خلال التخصصات "أطفال - باطنة وحميات - أنف وأذن - جلدية - عظام - رمد - ونسا - أسنان" وتلقى علاج وكشف نظارات وعدد ١٣ حالة علاج على نفقة الدولة.  

كما تم تطعيم ورش 400 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية والخارجية ورش 65 أبقار، 23 جاموس، 12 دواب ضد الطفيليات الخارجية، وتم دعم القافلة بسيارة سلع غذائية مدعمة وبيع سكر بسعر الجملة وسيارة أسطوانات غاز عدد ١٥٠ أسطوانة بسعر المستودع  والرد على شكاوى واستفسارات المواطنين عن نظام بطاقات التموين الجديدة، وتم محو الأمية لعدد ١٠ حالة استكتاب. 

كما تم خلال القافلة التوعية عن المشكلة السكانية وآثارها على التنمية والآثار السلبية للزواج المبكر وكيفية رعاية الأبناء، وأهمية تلقى لقاح كورونا.

من ناحية أخرى، تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية الموازنة بالوحدة المحلية لقرية محلة الأمير برشيد تم خلالها تقديم الخدمات التالية: تجريع ١٠٠ رأس أغنام  ورش عدد ٤٥٠ رأس بواقع ١٠٠ أغنام ٢٨٠ أبقار ٧٠ جاموس، والكشف على ٣٠ حالة، وتم تقديم مساعدات لعدد ٢٥ حالة.

نفقة الدولة البحيرة استكتاب محلية محافظ البحيرة مساعدات

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