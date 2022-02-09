الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفريغ 9 آلاف رأس ماشية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

السفينه
السفينه

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد، تستقبل السفينة HAJA AMINA وجنسيتها توجو  ويبلغ طولها 99 متر والغاطس 5.7 متر، وذلك لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية  بالميناء.

كما استقبل الميناء السفينة ATLANTIC ROSE التى ترفع علم بالو ويبلغ طولها 136 متر والغاطس 7.3متر، وذلك لتفريغ 4 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن   حاويات وخروج 3 سفن  ومتواجد على الأرصفة 4 سفن  ومن المنتظر دخول سفينتين. 

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة  حاويات وخروج سفينة  ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن  ومن المنتظر دخول  سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة.

وفي شأن اخرى أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  RANI وجنسيتها كاميرون  ويبلغ طولها 73 متر والغاطس 5.4 متر، وذلك لتفريغ 1327 طن رخام بالميناء .  

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين  حاويات وخروج  سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن  ومن المنتظر دخول سفينتين   . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة  . كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة  ومن المنتظر دخول 3 سفن  .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة .

تسهيل سعيد سفينة مينا عمليات وذلك ميناء قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

شيرين عبدالوهاب تحسم جدل عودتها إلى حسام حبيب بـ«تحذير ورسالة»

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

عودة الكتاب الورقي

د. أحمد لاشين

سيد القمنى ضحية تنوير زائف

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

سانا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس