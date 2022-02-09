تفريغ 9 آلاف رأس ماشية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد، تستقبل السفينة HAJA AMINA وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 99 متر والغاطس 5.7 متر، وذلك لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

كما استقبل الميناء السفينة ATLANTIC ROSE التى ترفع علم بالو ويبلغ طولها 136 متر والغاطس 7.3متر، وذلك لتفريغ 4 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

وفي شأن اخرى أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة RANI وجنسيتها كاميرون ويبلغ طولها 73 متر والغاطس 5.4 متر، وذلك لتفريغ 1327 طن رخام بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة . كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .